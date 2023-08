Digna Calle: ¿qué pasará si la parlamentaria no se presenta a trabajar en el Congreso?

Exfuncionario del Congreso dio detalles sobre la situación de Digna Calle. | Infobae Perú - Camila Calderón

Al conocerse que Digna Calle (Podemos Perú) solicitó la ampliación de su licencia por 60 días más, pese a ya estar más de seis meses fuera del país, la Mesa Directiva acordó no admitir a trámite su pedido y derivarlo al Consejo Directivo para que ratifique su decisión.

Al respecto, José Cevasco, exoficial mayor del Congreso de la República, explicó que la mesa liderada por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) no es el órgano competente para tomar una decisión como la que anunciaron.

“En principio, ¿sobre qué base la mesa directiva no admite el trámite? Eso no está contemplado en ninguna parte y es peligroso porque puede usarse para vulnerar los derechos del congresista. Lo que yo he aprendido a lo largo de tantos años es que no se puede evitar tramitar una solicitud, que te la niegue más adelante, es otra cosa. Pero el parlamento no puede negarse a recibir un documento”, explicó en diálogo con Infobae Perú.

Documento donde se formalizó la no admisión al trámite por parte de la Mesa Directiva.

En ese sentido, explicó que si bien la legisladora no cuenta con ningún impedimento para participar de las votaciones que considere necesarias, ya que una licencia no lo prohíbe, lo extraño es que lo haga si ha pedido permiso para no ser parte.

“El reglamento del Congreso debe ser mucho más preciso en cuanto al trámite de licencia. El Parlamento debe modificarlo, pero hasta entonces no hay nada que la impida de continuar con sus funciones”, indicó.

¿Qué pasaría si no se presenta a trabajar?

En resumen, nada. “Supongamos que el Consejo Directivo le rechace la licencia. Ella va a estar con licencia rechazada, es decir, ausente. ¿Qué pasa cuando el parlamentario está ausente? Se descuentan de tus saberes, pero en este caso, ella ya renunció al sueldo y aun así nada le prohíbe continuar participando como lo ha estado haciendo”, explicó a este medio.

“Es más, durante su periodo de licencia, Digna Calle ha presentado proyectos de ley que han recibido el trámite documentario. Por ejemplo, el del retiro de hasta 4 UIT de las AFP y el de la reforma constitucional para que el cargo de congresista sea renunciable”, acotó.

La renunciante vicepresidenta de la Mesa Directiva se conecta en algunos debates para participar de votaciones claves. | Infobae Perú / Camila Calderón

¿Existe algún mecanismo para impedir que continúe solicitando licencias o desaforarla?

Como se recuerda, este martes 01 de agosto, la parlamentaria Kelly Portalatino (Perú Libre) anunció una denuncia constitucional contra la legisladora de Podemos por infracción a la Constitución y abandono del cargo. “La colega no está generando una representatividad, legislando o fiscalizando a tiempo completo”, explicó en diálogo con RPP.

“No podemos permitir que una congresista que ha sido designada para esas tres prerrogativas hoy esté en el extranjero y no trabajando de acuerdo a la norma establecida”, enfatizó e instó a quien presida la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que “tome en consideración y prioridad” su denuncia a favor de mejorar la imagen del Congreso de la República.

Perulibrista fustigó el accionar de la congresista de Podemos Perú, quien ya lleva más de seis meses fuera del país. | RPP

No obstante, el exfuncionario del Congreso confirmó que lo presentado no tendría mayor efecto. “Digamos que el Congreso no puede hacer nada, por ahora, sobre la situación de Calle. Incluso, esas denuncias constitucionales presentadas para desaforarla tampoco proceden, porque ella ha seguido trabajando a pesar de estar con licencia”.

“Lo realizado por la Mesa Directiva es un gesto político peligrosísimo por el tema de que no se puede dejar de admitir a trámite ningún documento, pero a ella nada le impide continuar en la situación en la que está”, sentenció.

Con 77 votos, la lista liderada por Soto obtuvo la Mesa Directiva. | Congreso

¿Por qué Digna Calle no regresa al Perú?

Aunque aún no hay un pronunciamiento por parte de la congresista, ya que alega motivos personales, se conoce que su esposo y menores hijos también se encuentran en Estados Unidos. Además, que cuenta con una empresa llamada Dafi and Company LLC en ese país, enfocada en el rubro de bienes raíces.

Una de las acciones que recibió cuestionamientos fue la compra, en mayo de 2022, de una vivienda valorizada en USD 865.000, junto a su esposo Arón Espinoza Velarde, quien es regidor de la Municipalidad de Lima y también ha pedido licencia.