Peajes en suspenso por ultimátum de Rafael López Aliaga: hoy se vence plazo para que entreguen administración

Hasta este domingo 30 de julio, los peajes de Rutas de Lima tienen “luz verde” para seguir operando en la capital, así lo manifestó el alcalde de la capital, Rafael López Aliaga. En esa misma línea, dicha acción también fue respaldada por el teniente alcalde de la comuna, quien afirmó que todo se está realizando según lo estipulado en los contratos de caducidad.

Como se recuerda, el burgomaestre adelantó hace algunos días que su administración tomará el control de los peajes y les dio plazo hasta este último sábado para que devuelvan las casetas que tienen a su cargo.

“Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día (sábado) 29 de julio, a la medianoche, devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos”, señaló López Aliaga.

A esta medida también se sumó el respaldo del teniente alcalde, Renzo Reggiardo, al mencionar que todas las acciones que están tomando forman parte de lo estipulado en los contratos con esta empresa, por lo que no están haciendo más que respetar los acuerdos.

En enero de este año, López Aliaga afirmó que tendrá que "renegociar" los contratos de los peajes, pese a que en campaña prometió "eliminarlos".

“El plazo vence hoy y el plazo está en estricto cumplimiento del artículo correspondiente del contrato que va por la caducidad. Aquí no hay ninguna situación distinta, nosotros no fuimos a ningún tribunal internacional, simplemente estamos haciendo uso de lo que el contrato contempla. El plazo vence hoy y punto, no hay mucho más que interpretar”, indicó en diálogo con RPP Noticias.

“La recuperación de los peajes se da basada en un estricto cumplimiento del contrato que se tienen con las empresas privadas, con las concesionarias. Nosotros tenemos que cumplir con los plazos y con lo que se ha establecido en un contrato”, expresó.

¿Qué dijo Rutas de Lima tras el plazo que dio Rafael López Aliaga?

Brookfield Asset Management, accionista mayoritario del Consorcio Rutas de Lima, respondió ante lo estipulado por Rafael López Aliaga y el representante consideró un ataque que viola las “garantías que los Tratados celebrados por el Estado peruano otorgan como protección a los inversionistas extranjeros en el Perú”.

“Debemos alertar a las autoridades peruanas que, de concretarse un ataque y/o despojo de la concesión de Rutas de Lima o cualquier otro tipo de acto en desconocimiento de la medida cautelar, como lo anuncia el señor López Aliaga, consideraremos dicha actuación como una grave e irreparable violación a las garantías que los Tratados celebrados por el Estado peruano otorgan como protección a los inversionistas extranjeros en el Perú”, indicaron en un pronunciamiento.

Además, la concesionaria Rutas de Lima anunció que la Fiscalía de Prevención del Delito, a través de la Disposición fiscal N.º 01, dio inicio a un procedimiento preventivo ante el anuncio del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de ejecutar la “recuperación de los peajes”.

Peajes en suspenso por ultimátum de Rafael López Aliaga: hoy se vence plazo para que entreguen administración. Video: Latina

La empresa indicó que dicha instancia decidió “dar inicio al procedimiento preventivo contra los que resulten responsables con relación a los delitos de usurpación agravada, daño agravado, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbios y abuso de autoridad, en agravio de RDL”.

El MEF se pronuncia ante la acción de Rafael López Aliaga sobre Rutas de Lima

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, sostuvo que la decisión de Rafael López Aliaga de tomar la administración de Rutas de Lima es una señal negativa para la inversión privada.

“Desde el inicio, como gobierno nos hemos manifestado en contra de esta medida, pues, es una señal negativa para la inversión. Evidentemente, hay una posición legal que tiene que evaluarse, pero como señal es negativa para la inversión”, anotó en RPP.

En esa línea, el titular del MEF, mencionó que el Poder Ejecutivo ha tratado de impulsar el diálogo entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa concesionaria, “a fin de llegar a buen puerto”.