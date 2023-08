‘El Tren de Aragua’: detienen a presuntos extorsionadores que integrarían banda criminal

Los detuvieron en San Martín de Porres momentos antes de que intentaran fugar. Habrían extorsionado a comerciante. (Panamericana Televisión)

En San Martín de Porres, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos presuntos extorsionadores que integrarían la organización criminal ‘El Tren de Aragua’, este miércoles 2 de agosto.

Mediante una operación policial, los efectivos retuvieron a los ciudadanos de nacionalidad extranjera identificados como Francisco Neira, alias ‘Chamo’, de 21 años; y Wanda Laguado, alias ‘Mardita’, de 26 años.

Ambos buscaban fugar del lugar en un mototaxi luego de que hicieran que su víctima les entregue S/5.000, por lo que la PNP aseguró que su detención se dio en flagrancia.

Los detenidos habrían venido extorsionando a una comerciante mayorista al pedirle S/10.000 durante varios días. Por esto, están implicados en la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión.

“Que me van a matar, que se van a ir contra mis hijos, contra mi familia, que esto, que lo otro. Yo estoy harat de esto. Me pedían S/10.000, pero no es lo que me pedían, era la manera en que lo hacían. Amenazaban con la vida de mis hijos. No he dormido todo este tiempo. Ahorita estoy prácticamente drogada para estar despierta”, contó la víctima en entrevista con Panamericana Televisión.

Pese a que en el Perú ya existían peligrosas bandas criminales, no hay registros de alguna, como el Tren de Aragua, que haya ofrecido precio por las cabezas de altos mandos policiales. (Composición: Infobae Perú)

Las indagaciones preliminares de la PNP indican que la comerciante venía recibiendo llamadas, audios y mensajes de texto mediante los que la venían extorsionando.

La amenazaron con que atentarían contra su vida y la de sus familiares, así como el destrozo de su local comercial, si es que no entregaba el monto que le pedían.

Durante la intervención policial, se incautaron S/5.000 que la víctima había entregado a los delincuentes detenidos.

Ellos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde se siguen las diligencias respectivas.

Ordenan alerta azul para rastrear a Wanda del Valle

La medida se concretó luego de que se supo que la también integrante de ‘El Tren de Aragua’ viene ofreciendo USD40.000 a cambio de que asesinen al policía Victor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Homicidios.

Mediante esta alerta, distintos efectivos policiales ayudarán a ubicarla en otras partes del mundo, ya que se cree que fugó a Colombia.

La delincuente se encontraría escondida en Colombia con apoyo de ‘El Tren de Aragua’, según Policía Nacional del Perú. (Panamericana Televisión)

Según el coronel López Aedo, es común que los integrantes de organizaciones criminales opten por fugar del país a través de la frontera con Ecuador.

Por eso, en este caso, se cree que Wanda del Valle cruzó la frontera de forma ilegal hacia Ecuador para posteriormente dirigirse a Colombia, desde donde vendría recibiendo ayuda de la banda criminal ‘El Tren de Aragua’.

“‘El Tren de Aragua’ tiene muchas conexiones, apoyo económico y financiamiento y a través de eso puede lograr salir del país, puede ser apoyado por otros integrantes de esta banda criminal”, explicó.

Las medidas para dar con su paradero se reforzaron luego de que Luis Castaño, otro integrante de esta organización criminal, confesara ante la PNP que Wanda del Valle viene pidiendo que asesinen al policía Revoredo.

“Estábamos reunidos en una plaza. Un compatriota comentó que había visto un comunicado en su celular (...) que Wanda ofrecía 40 mil dólares por la cabeza de Revoredo”, contó Luis Castaño, un ciudadano venezolano que fue detenido en su casa de San Juan de Lurigancho.