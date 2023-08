Derrame de petróleo en Ventanilla: Repsol deslinda responsabilidad del nuevo desastre ecológico

Nuevo derrame de petróleo se registra en Ventanilla | Latina TV

Otra vez. A través de un vídeo, pescadores de Ventanilla denunciaron el hallazgo de manchas de petróleo en decenas de animales que coexisten en la playa Delfines y Cavero, ubicadas en el mencionado distrito. En las imágenes, se aprecia restos de crudo sobre la arena, además de aves marinas bañadas de negro.

Ante tal panorama, la multinacional española Repsol lanzó un comunicado en el cual anuncia que no está involucrada en este nuevo desastre ecológico, como sí ocurrió hace 18 meses. “Es técnicamente imposible que provenga del crudo derramado en enero del 2022″, debido a su consistencia, olor y color.

“Estas manchas de hidrocarburo no provienen del crudo derramado en enero del 2022, ni pertenecen a ninguna otra operación vinculada a Repsol o a Refinería La Pampilla, sino que parece ser un hidrocarburo pesado, un combustible residual usado por embarcaciones e industrias”, se lee en su misiva.

Comunicado de Repsol.

“Se han tomado muestras del hidrocarburo que serán analizadas en un laboratorio acreditado de Houston (EE.UU.) para los exámenes forenses de Fingerprint, un análisis químico que determina el real origen y procedencia de cualquier hidrocarburo encontrado”, continúa el texto.

Por último, la compañía energética y petroquímica manifestó que la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ya se encuentra al tanto de que, “en los últimos meses, se han identificado diversos hallazgos de hidrocarburos que no pueden atribuirse a las operaciones de Repsol ni de la Refinería La Pampilla, sino que son consecuencia de las actividades económicas y malas prácticas ambientales de zonas urbanas desde Ventanilla a Chancay”.

Repsol niega ser responsable del nuevo desastre ecológico en Ventanilla

OEFA desmiente a Repsol

Por su parte, Johnny Marchán, presidente de la OEFA, negó que Repsol les haya enviado reportes sobre los hidrocarburos que se encontraron hoy en las playas de Ventanilla. Además, manifestó que recién tendrán mayores certezas de lo ocurrido recién dentro de 10 días.

“No podemos vincularlo todavía, a priori, a ellos (Repsol). (...) Hasta el momento, no hemos recibido de parte de ellos ningún reporte, ellos siendo los operadores lo primero que deberían hacer es comunicarnos a nosotros sobre el hallazgo, pero eso no ha sucedido. También es cierto que tienen un plazo de hasta 12 horas como máximo para enviar un reporte. Pero lo cierto es que no hemos recibido nada de ellos hasta el momento”, comentó a Canal N.

“Lo que nos interesa es determinar la amplitud y magnitud de la afectación al ambiente para posteriormente solucionarlo, pero primero nos importa saber de donde proviene y, si hubiera un responsable, identificarlo”, aseveró Marchán.

Por último, el titular de la OEFA informó que ha tomado muestras de agua superficial, arena de playa y fondo marino; así como supervisa las operaciones en el terminal para determinar la causa, el impacto y la responsabilidad de la presencia de petróleo en playas de Ventanilla.

“Estamos tomando las muestras para determinar si hay presencia o no de hidrocarburos, aparentemente sí lo hay. También estamos haciendo supervisión a las operaciones de la refinería La Pampilla, además, estamos sobrevolando la zona para determinar desde el aire algún elemento que nos permita concluir que ha ocurrido”, determinó.

Comunicado de la OEFA.

Investigación preliminar

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste comunicó que abrirá investigación preliminar contra “los que resulten responsables del presunto delito de contaminación del ambiente”, tras el hallazgo de hidrocarburos en la costa peruana.

“Como parte de las diligencias, se coordinó con especialistas de la OEFA para la toma de muestras de suelo (arena) y agua (mar) a fin de efectuar los análisis de laboratorio e identificar de qué clase de hidrocarburo se trataría”, escribió la cuenta de Twitter del Ministerio Público.

Asimismo, el equipo fiscal y peritos especializados constatarán la presencia de este elemento en otras playas del norte de Lima.