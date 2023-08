Samahara Lobatón revela que mantuvo a Youna: “Hasta no estando conmigo, me vives”

Samahara Lobatón habla de su relación actual con Youna. (Fuente: Magaly TV La)

Fuertes declaraciones. En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 31 de julio tuvieron de invitada a la modelo Samahara Lobatón, quien llegó al set de Magaly Medina para hablar sobre lo vivido con su expareja y padre de su hija, Youna. La hija de Melissa Klug no dudó en mostrar las pruebas del maltrato psicológico por parte del barbero.

Como se recuerda, el programa de espectáculos de ATV anunció que iba a presentar audios y conversaciones que tienen la exchica reality y su expareja tras haber terminado su relación. En el avance, se logra escuchar al barbero que tuvo fuertes calificativos en contra de la madre de su primogénita.

Ante ello, la modelo confesó por primera vez que era ella la que cubría los gastos en la casa y que mantenía al barbero para mantener siempre la tranquilidad de su hogar. Estas declaraciones sorprendieron a la conductora de ATV. “No te bastó con que te mantenga todos estos años y hasta no estando conmigo, me vive”, fue lo que le escribió la modelo en uno de los mensajes.

Samahara Lobatón y Youna se enfrentan en vivo para Magaly TV La Firme.

Según la modelo, tuvo que callar por el bienestar de su hija. “Llega un punto en donde le digo, no me quiere pasar nada, no me pases. Porque siempre he sido yo la que ha mantenido a mi hija realmente”, fue la respuesta que le dio a la figura de ATV tras aceptar que mantuvo todo este tiempo al padre de su hija. “Quería a mi hija feliz, era más mi idea de que mi hija crezca en una familia”, contó.

Magaly Medina critica a Youna

Por otro lado, la conductora de televisión Magaly Medina no dudó en criticar a Youna por los audios y señaló que el joven deja entrever, que no ha trabajado en aceptar, que perdió a Samahara Lobatón. Según en uno de sus mensajes, el joven barbero le reclamaba a la hija de Melissa Klug que quería una familia ideal.

“Yo creo que Youna no puede soportar todavía, no ha trabajado el dolor ante la pérdida de la persona que consideraba el amor de su vida y que según él quería hacer una familia para siempre. Eso solo existe en las telenovelas, pero no siempre terminan con un ‘felices para siempre’”, fue el comentario de la periodista.

Samahara Lobatón se confiesa con Magaly Medina sobre los maltratos psicológicos que era víctima por parte de Youna. (Composición: Infobae)

Samahara Lobatón confiesa lo último que le dijo a Youna antes de volver a Perú

Por otro lado, la exchica reality Samahara Lobatón dio a conocer en entrevista con Magaly Medina qué le dijo a Youna antes de regresar a Lima tras finalizar su relación. Como se recuerda, ambos se separaron por una supuesta infidelidad que la hija de Melissa Klug ha rechazado totalmente. Según, la joven madre le dijo muy claramente que no lo amaba y que lo mejor era separarse por el bienestar de la pequeña que tiene en común.

“(...) Él se dedicó a desgastar mi relación, le consta a todo el Perú lo amaba como no tienen idea, quería luchar por él y por mi hija dejé todo acá por él. No lo valoró, no supo ser un hombre (...) Ya no había nada que hacer, yo ya no lo amaba, lo miraba y yo ya no sentía nada por él y cada vez era más y más y más”, sostuvo la modelo en entrevista para Magaly TV La Firme.