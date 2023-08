Perú asume presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico luego de ocho meses de conflictos con México

Perú asume este martes la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. (Andina)

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó este martes primero de agosto que el Perú recibe hoy la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Un traspaso que iba a darse en diciembre de 2022, pero que fue aplazado luego de que el expresidente Pedro Castillo sea vacado por el Congreso, tras su intento de golpe de Estado.

Cabe indicar que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) iba a viajar en diciembre de 2022 a Lima para hacer la entrega a Castillo, pero tras lo acontecido en Perú y al considerar que este había sido destituido indebidamente, se negó a hacerlo. Finalmente, terminó otorgándosela a Chile para que este país entregue la presidencia al Perú.

Al respecto, el premier Otárola indicó en su cuenta de Twitter: “Tenemos la oportunidad de relanzar y convertir la alianza en un actor determinante en el escenario internacional. Trabajemos unidos para retomar el liderazgo de la Alianza en beneficio de cuatro pueblos hermanos”.

Canciller viaja a Chile

En tanto, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, indicó que el país asume presidencia pro tempore de la Alianza que conforman Perú, México, Chile y Colombia con el compromiso de acercar las oportunidades y beneficios que genera este bloque regional a sus ciudadanos, una población que suma 233 millones de habitantes.

La Canciller del Perú, Ana Cecilia Gervasi, se encuentra en Chile. (EFE/Lenin Nolly)

Gervasi viajó a Chile para participar de la ceremonia de traspaso de Chile al Perú. Además la ministra de Relaciones Exteriores indicó que para el país constituye una importante responsabilidad asumir el cargo, ya que se debe retomar “la senda de progresos que ha alcanzado nuestro mecanismo de integración”.

“Es la tercera vez que la asumiremos después de dos presidencias exitosas en 2015-2016 y 2018-2019 (...) Esta oportunidad es significativa, pues demuestra que los cuatro países miembros hemos priorizado nuestro compromiso con la integración como vía para avanzar hacia el desarrollo económico sostenible e inclusivo de nuestros pueblos, siendo la Alianza del Pacífico uno de los mecanismos más innovadores, flexibles y de vanguardia con que cuenta América Latina”, señaló a la agencia Andina.

La ministra resaltó lo que considera un respaldo del gobierno de Chile, y del Canciller Alberto van Klaveren.

“Somos conscientes que nuestro país asume este encargo en un contexto desafiante para la Alianza, con perspectivas de un crecimiento económico regional reducido, con demandas de la ciudadanía por mejoras en la calidad de vida, además de un entorno internacional difícil y tendencias proteccionistas crecientes”, agregó.

De México a Chile

El miércoles 28 de junio, México traspasó a Chile la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico debido a la negativa del mandatario Andrés Manuel López Obrador de ceder el cargo a Dina Boluarte, presidenta del Perú, al considerarla ilegítima.

El hecho fue conocido a través de un comunicado de la Alianza del Pacífico, que señalaba lo siguiente: “las autoridades de Chile, Colombia, México y Perú reafirmaron su compromiso con la Alianza del Pacífico como un mecanismo de articulación política, integración económica y comercial, de cooperación y proyección al mundo, que busca avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, con miras a impulsar el crecimiento y la competitividad de las economías, en beneficio de sus habitantes”.

Durante los meses en los que México retuvo la presidencia pro tempore, AMLO siguió respaldando al exmandatario Pedro Castillo y criticando a Dina Boluarte.

“He visto encuestas en donde la ‘presidenta espuria’ tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados tienen el 90% del rechazo”, señaló López Obrador en una de sus conferencias de prensa.

El presidente de México no dudó en volver a criticar a Dina Boluarte y asegurar que no entregará a Perú la Alianza del Pacífico por ser una presidenta ilegítima.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. (...) Se la entregó a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. (...) Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales”, agregó.