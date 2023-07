Pablo Lavandeira apenado por salida de Guillermo Salas de Alianza Lima: “No es algo que me agrade”

El jugador de Melgar se refirió al caso de su exentrenador en Alianza Lima. (Video: Canal N)

Pablo Lavandeira dejó Alianza Lima a finales de junio de este año ante la falta de continuidad. El volante uruguayo eligió a Melgar de Arequipa como su equipo, donde ha venido destacando desde el comienzo. Sin embargo, cada notable actuación invita a pensar a los hinchas ‘blanquiazules’ en cómo lo dejaron ir. En ese sentido, ‘Lava’ fue entrevistado por la prensa tras su último partido con el ‘Dominó' y, entre otras cosas, lamentó la partida de Guillermo Salas del club ‘victoriano’.

Te puede interesar: Directivo de Alianza Lima desveló que hay “jugadores que no entrenan” y son titulares en el equipo

Esto sucedió en un contexto en que el futbolista de 33 años se refería al delicado presente de los ‘aliancistas’ en el Torneo Clausura y se mostró empático por lo que viene atravesando su exequipo.

“Evidentemente no me gusta lo que está pasando. No lo merece la institución ni sus hinchas, pero Alianza es muy grande. Estoy seguro de que van a salir adelante como lo han hecho en otras oportunidades en donde la cosa estaba más complicada. Nunca es bueno que nadie se quede sin trabajo, entonces la salida del entrenador tampoco es algo que me agrade. Siempre pensando en el bien del club y ojalá que Alianza encuentre los caminos para volver a ser el que ha venido siendo estos últimos años”, comentó ante los medios luego de la victoria de Melgar ante Sport Boys.

Te puede interesar: Guillermo Salas golpeó a un futbolista en pleno partido y ello provocó su salida de Alianza Lima

De la misma manera, Pablo Lavandeira opinó sobre cómo se sentirá cuando el elenco ‘rojinegro’ visite a Alianza Lima en Matute. “Sentimientos encontrados, seguramente. Porque es volver a Matute, reencontrarme con la gente, pero hoy me toca defender la camiseta de Melgar e intentaré dar lo mejor para el equipo ese día si me toca jugar y defender los intereses de este grupo de jugadores”, dijo.

Y es que la salida de mediocampista uruguayo de Alianza Lima se dio a poco del inicio del Torneo Clausura. De hecho, sucedió de forma imprevista y sorpresiva por haber sido uno de los artífices del título nacional del 2022. No obstante, su participación esta temporada fue a cuenta gotas, siendo dejado de lado por Guillermo Salas. Por ello, se pensó que había discrepancias entre técnico y jugador.

Pablo Lavandeira cambió radicalmente su situación en Alianza Lima del 2022 al 2023, por lo que salió del equipo a mediados del 2023. (Liga 1)

Lo cierto, es que dejando de lado el aspecto deportivo, ambas partes habrían terminado en buenos términos. El propio ‘Chicho’ manifestó en una entrevista para GOLPERU que respetaba la decisión de Lavandeira de cambiar de equipo y lo consideraba un “profesional a carta cabal”.

Pablo Lavandeira sobre Melgar en Torneo Clausura

Por otro lado, Pablo Lavandeira tuvo palabras sobre el triunfo de Melgar ante Sport Boys. “Después de iniciada la fecha, con la victoria de Cristal, teníamos que ganar este partido para seguir prendidos en la punta. Todo se va a definir sobre el final, punto a punto. En esa pelea estamos para seguir creciendo y encontrar los resultados que nos lleven a llegar al final del Clausura tentando la posibilidad de ganarlo”, precisó.

Te puede interesar: Las explosivas declaraciones de Hernán Barcos luego de ser culpado por la salida de Guillermo Salas

El nacido en Montevideo pero nacionalizado peruano rescató la superioridad del ‘León del Sur’ para mantenerse en los primeros puestos del segundo torneo del año. “Más allá de aprovechar los errores, creo que el equipo hizo un gran partido en todo ámbito. Dominamos ampliamente el primer tiempo, generamos situaciones de gol...Es verdad que en una falla defensiva de ellos encontramos la ventaja inicial, pero creo que, en resumen, el partido fue para Melgar”, declaró.

‘Lava’, autor de uno de los goles de los arequipeños, manifestó sus impresiones por sus primeras semanas en su nuevo club. “Estoy muy contento, agradecido cómo me han recibido, por el tiempo que llevo en el club. Se hace mucho más fácil la adaptación cuando un equipo tiene una idea de juego, hay un cuerpo técnico que te exige día a día y valora los esfuerzos. Siempre que todo eso venga acompañado de resultados hace que el camino sea mucho más sencillo y disfrutable”, señaló.