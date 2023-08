“Mientras más se dilate la ubicación, hay menos probabilidad de ubicar a la víctima con vida”: El 22% de las víctimas de feminicidio fueron reportadas como desaparecidas

Más de mil feminicidios se registraron en Perú en los últimos 7 años. (Andina)

Mariela* desapareció el 23 de octubre de 2022 en Iquitos. Era la única hija en casa, pero solía compartir momentos junto a sus primas. Aquel domingo salió junto a ellas, pero no volvió más. Sus padres decidieron no denunciar el hecho.“Nosotros pensábamos que ella volvería, son 14 años que una adolescente está cruzando. No he hecho denuncia pero nosotros salimos a buscarle, por acá, por nuestra jurisdicción”, dijo a Exitosa Noticias.

Te puede interesar: Defensoría del Pueblo advirtió aumento de desapariciones de mujeres respecto al semestre del año anterior

Los días siguientes se convertirían en un martirio para sus familiares, quienes esperaban tener noticias de la joven. Después de tres días, un vecino del distrito de San Juan Bautista encontró un cuerpo carbonizado en el kilómetro 4.5 de la carretera Santa Clara. Lamentablemente, los restos le pertenecían a la adolescente.

“Fue realmente un hallazgo muy desesperante, horrible, que no desearía para ningún padre que encuentre así a su hija”, expresó.

Más de 2 mil denuncias por desaparición de mujeres.

Una situación similar ocurrió con Martha*. La adolescente de 15 años salió de su casa en Venezuela en 2021 con paradero desconocido. Aquel 1 de octubre fue la última vez que sus familiares supieron de ella.

Te puede interesar: Abuso sexual de menores en Perú: 63 mil casos en los últimos seis años y menos del 10% de agresores está en prisión

Los años pasaron y no se conocía la ubicación de la joven. Se presumía que había huido del país venezolano, pues sus padres no la dejaban mantener una relación con su pareja Greyver Pacheco Veroes, pues sabían que él la maltrataba física y psicológicamente.

En el 2023, el cuerpo de la menor apareció en la Morgue de Lima. El feminicida confeso afirmó que ella había dejado el ambiente que ambos compartían, pero él la buscó para convencerla de que convivan nuevamente. El hombre aseguró que ella aceptó regresar a su lado y, luego de una discusión, la ahorcó hasta que la menor pierda la vida.

Te puede interesar: Dina Boluarte: Los temas que no abordó en su Mensaje a la Nación sobre violencia contra la mujer y los niños

Al igual que ambas adolescentes, más mujeres fueron desaparecidas antes de haber sido encontradas sin vida. Exactamente, en lo que va del año se han identificado 2 mil 633 denuncias de desapariciones de mujeres de todas las edades. Lamentablemente, el 46% aún no ha sido encontrada.

Uno de los principales riesgos en la desaparición de una mujer es que su falta de ubicación se convierta en un delito mayor, como un feminicidio o un caso de trata de personas. En lo que va del año se han reportado 82 feminicidios en todo el país, de las cuales 18 víctimas estuvieron desaparecidas previamente.

Infobae Perú se comunicó con Isabel Ortiz, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, quien informó que las primeras 72 horas son las más importantes para encontrar a las víctimas con vida, como casos de feminicidio y trata de personas.

“Particularmente en el caso de mujeres, niñas y adolescentes el riesgo que implica la desaparición es mayor porque no solo está vinculado a temas de privación de la libertad, sino también puede estar vinculado a delitos que atentan contra la vida, el cuerpo y la salud, lo que afecta en mayor grado la vida de la persona”, explicó.

De acuerdo a la representante, uno de los factores que influye en la ubicación de las víctimas es la respuesta de las autoridades ante este hecho. Ortiz comentó que se han registrado casos en los que la policía no ha enfrentado correctamente la situación, lo que ha impedido que agilice la búsqueda en el tiempo que corresponde. “Hay situaciones en las cuales se ha reportado la desaparición de la víctima y la policía ha obstruido o ha dilatado las investigaciones. A veces se encuentra la víctima sin vida”, manifestó.

“Hay diversas situaciones que se han dado por parte de la policía que retrasan la denuncia de desaparición. Muchas veces los familiares van a la comisaría y le dicen que ha desaparecido una persona. Ante ello, el policía lo que hace es responsabilizar a la propia víctima de su desaparición o justificar el hecho señalando que huyó. Incluso, hay casos donde no se les ha registrado esta denuncia”, añadió.

Para la especialista, es fundamental que estos procesos sean rápidos, de manera que se tenga como finalidad encontrar a la mujer desaparecida. “Mientras más se dilate la ubicación, hay menos probabilidad de ubicar a la víctima con vida”, enfatizó.

Servicios de ayuda

Si estás enfrentando una situación de violencia o conoces a alguien que lo esté, es importante que sepas que no estás sola en esto. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dispone de diversos servicios para brindarte apoyo:

Línea 100: Ofrece asesoramiento, orientación y apoyo emocional en quechua, aimara y español en casos de violencia de género. Solo debes marcar el número 100 desde cualquier teléfono fijo o celular desde cualquier lugar del país.

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Brindan servicios especializados y gratuitos. Aquí encontrarás atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia contra las mujeres, miembros del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Obtendrás asesoramiento legal, apoyo emocional y social a nivel nacional.

Chat 100: Accede a un chat en línea, en tiempo real, con profesionales especializados que ofrecen información y orientación psicológica para identificar situaciones de riesgo de violencia en las relaciones. También cuentan con expertos que promueven la igualdad en la atención a hombres.

*Se oculta la identidad de las víctimas con fines de protección personal