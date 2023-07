Más de 500 personas se amanecen haciendo largas colas por el sueño de la casa propia

Más de 500 personas se amanecen haciendo cola por el sueño de la casa propia | ATV Noticias

Esta mañana, cientos de personas llegaron hasta la zona de la Musa, en el distrito de La Molina, ya que habían sido reclutadas para que puedan recibir una propiedad supuestamente por parte del Ministerio de Vivienda. Lo que llamó la atención es que fueron más de 500 moradores que pernoctaron toda la noche en este lugar, con el fin de obtener el sueño de la casa propia y gratis.

Te puede interesar: Sector construcción marca semestre en rojo: habría caído 9,8%, ¿cuáles son las razones?

Estas familias formaron una extensa fila en los alrededores de un terreno llamado “La Arenera”, ubicado cerca del estadio municipal y frente a la Cooperativa Musa. Sin embargo, lo que causó asombro y dudas es que nadie daba información concreta de quién fue la persona o institución que los agrupó en este lugar.

De acuerdo a la versión que dieron estos vecinos en el noticiero de ATV, mencionaron que se les iba a entregar dichos lotes de manera gratuita y que uno de los requisitos es que solo presenten su DNI y sean familias vulnerables.

Te puede interesar: Fiscalía inicia investigación preliminar contra congresista Karol Paredes por organización criminal y tráfico de influencias

Luego de varios minutos, hasta la zona llegó Nicolás Ramos, gerente general de ‘La Arenera’, quien aclaró que no se están entregando las viviendas de forma gratuita y que lamenta que muchos pobladores se hayan dejado engañar o timar por personas inescrupulosas.

“Acá no se están regalando terrenos ni venta de terrenos, lo que existe acá es un proyecto de vivienda de interés social en la zona de Pachacamac. Se denomina proyecto de Cantera Verde, no es en La Molina, contamos con la licencia de construcción, tenemos las constancias de Registros Públicos”, declaró para los medios de comunicación.

Te puede interesar: Emergencia social en La Guajira: Gustavo Petro firmó el primer decreto en medio de la declaratoria

Bajo ese contexto, indico que, por el momento, lo que vienen haciendo a través de las fichas entregadas es generar una base de datos con las familias interesadas en la obra inmobiliaria, “que luego pasará a la entidad financiera para que califiquen si es que pueden entrar al proyecto Techo propio o no”, dijo. “Lo único que ha pasado es que ellos son vecinos de nuestra zona y el boca a boca ha generado expectativa”, puntualizó.

Forman largas filas por el sueño de la casa propia y gratis.

¿Qué más dijo la inmobiliaria encargada de este nuevo proyecto de La Molina?

A través de las cámaras de ATV, el gerente general de esta constructora aclaró de que se trata este convenio y cómo es que los pobladores pueden acceder a un predio con costo social.

“Lo que tenemos es un proyecto de vivienda de interés social que cuenta con la licencia de construcción y la licencia de habilitación urbana otorgada por la Municipalidad de Pachacamac, quien otorga la finalidad de construir 426 viviendas sociales. Nosotros lo que hemos hecho en el mes de febrero es ingresar nuestro expediente al Ministerio de Vivienda para buscar un código de registros de proyecto. Este código requiere de todos los planos, licencias, y se ha contado con toda esa información. Al ser observado hemos levantado esas observaciones”, explicó.

“Nosotros no somos los que calificamos porque estas personas tienen que pasar por una evaluación por parte de las financieras. En este caso, los bancos y sobre la base de los requisitos que se piden se podrá acceder a un bono de fines habitacionales de Techo Propio como no tener otra vivienda, tener un ingreso familiar de por lo menos 2,500 soles. No tener deudas en el sistema financiero, requisitos que se tendrán que cumplir frente a la entidad financiera y son ellos los que evalúan y luego de evaluarlo se comunicará al Fondo de Mi Vivienda para que dispongan del bono con fines habitacionales y recién se inicie la construcción del proyecto”, explicó.

¿Cómo se enteraron los vecinos de esta gran convocatoria?

Según los testimonios de los vecinos que llegaron hasta este lugar en La Molina, la noticia empezó a difundirse principalmente de boca en boca, y se cree que un cartel pegado a las afueras del local donde supuestamente se entregarían los terrenos gratuitos contribuyó a propagar la convocatoria. Sin embargo, y tras la llegada del representante, aclaró todo el panorama.

“Nos han dicho que entregarán 426 viviendas, pero que antes hay que llenar una ficha para ser evaluados y que según eso podríamos acceder. Yo me enteré por una vecina y ella también por otra. No sabemos más, pero estamos esperando para que nos den más información”, declaró una de las moradoras de este lugar.

Ministerio de Vivienda se pronuncia.

Ministerio de Vivienda se pronuncia

A través de un comunicado, el Ministerio de Vivienda informó que:

“Ante versiones periodísticas donde se informa de la entrega de lotes o terrenos para vivienda de interés social en el distrito de La Molina, señalamos que el programa Techo Propio no entrega lotes o terrenos en ninguna de sus modalidades.

- Para acceder al Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio las familias deberán acudir a los centros autorizados a nivel nacional para su registro y posterior evaluación.

- Para postular a Techo Propio en la modalidad de Construcción en Sitio Propio se hará previa convocatoria del BFH- por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y en el caso de la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva el registro para su inscripción es abierto todo el año.