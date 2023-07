Agencia de Nicola Porcella se pronunció sobre la agresión que sufrió el peruano en ‘La Casa de los Famosos México’

Nicola Porcella fue agredido por sus compañeros Sergio Mayer y Wendy Guevara.

Después que Nicola Porcella sufriera agresión en ‘La Casa de los Famosos México’ de parte de Sergio Mayer y Wendy Guevara, Luna Agency, la agencia que representa al modelo peruano, se pronunció al respecto. Como se recuerda, los mexicanos le quitaron la ropa y le hicieron tocamientos indebidos.

Esta situación causó enojó en los seguidores de Nicola Porcella, que pudieron ver las imágenes a través del programa, al cual se puede acceder las 24 horas del día. Muchos pidieron sanción para los involucrados, además de la salida de Sergio Mayer, quien fue quien le untó una crema al peruano en sus partes íntimas. Además de amenazarlo, a manera de “broma”, con un cepillo. “Te salvaste porque esto iba directo a ti”, le dijo.

Con el fin de calmar las aguas, la agencia de Nicola Porcella se pronunció al respecto. A través de su cuenta de Instagram, Luna Agency minimizó la situación e indicó que su representado está bien. Asimismo, pidió a las fans que no comenten con odio por lo ocurrido.

“A todo el fandom y público en general que están al tanto de lo sucedido: sabemos y les informamos que Nicola está bien, dado su forma de ser, damos por entendido que no se le tomó de manera personal, ya que todos los que siguen 24/7 el reality saben que es forma de convivir”, señaló Yezmin Nader, la directora de la agencia, a través de un comunicado.

El comunicado de la agencia de Nicola Porcella.

Samuel Suárez indignado con acción contra Nicola Porcella

El creador de Instarándula se sumó a las críticas y pidió a los productores de ‘La Casa de los Famosos México’ que no normalicen este tipo de situaciones.

“No puede ser que normalicen esas situaciones que claramente son acoso, claro como Nicola está en plan bonachón se ríe. Pero discúlpame, que le bajen el pantalón, le toqueteen, le pasan crema en sus partes, tantas cosas que han pasado. Entenderán la reacción de Nicola que dice ‘ya, ya, ya’. Como no les pone el pare, pero eso es acoso. No digo otra cosa más por temor de que puedan censurar el story. Trato de ser lo más diplomático posible, pero es lo peor que puede haber”, señaló muy molesto.

“Por qué no ponen una sanción drástica después de tanto acoso que le están haciendo al muchacho. Como es un hombre, ya normal, toquetéenlo lo que le den la gana, pero si fuera una mujer, ahí sí indignación. Es lo mismo, están haciendo un acoso contra Nicola. Qué horrible, solidaridad con Nicola, con su familia, que debe estar pasando un momento incómodo al pasar estas imágenes, por más que él se esté riendo, porque él no reacciona. Estos (sus compañeros) se aprovechan, qué terrible, en serio. No es una broma, para comenzar no es gracioso. Si ellos se ríen de sus morbosidades, es otra cosa”, señaló Samuel Suárez, quien indicó que no pensaba compartir el video en su plataforma.

Érika Buenfil lamentó lo sucedido

La actriz mexicana se refirió a lo que vivió Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos México’. Érika Buenfil rechazó lo sucedido y lo calificó de feo.

“Uf eso sí estuvo feo. Se pasaron. Qué lástima, todo iba tan padre y divertido. Seré solo espectador y esperemos al final. Mis bendiciones a todos y que gane el mejor #LaCasaDeLosFamosoMx”, escribió en su perfil.

Pese a que su mensaje fue bastante claro, minutos después decidió eliminar su mensaje. Los usuarios se mostraron apenados con la decisión de la actriz y le pidieron que no se arrepienta de sus palabras.

“Sostén lo que dices, ellos siempre fueron así”, “Por qué lo editas?”, “Te deslindas porque sabes que está mal el abuso contra Nicola. Ojalá tenga consecuencias y dejes de apoyar a estos abusadores”, “Ya te regañaron los de producción”, “No borres el tweet. ¡Si se pasaron y Sí estuvo mal, así que hay que alzar la voz también!”, “Hermana que no te callen! Grítalo!”, fueron los mensajes de los usuarios de las redes sociales.