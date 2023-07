Érika Buenfil rechaza agresiones contra Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos’: “Se pasaron”

Érika Buenfil se pronunció por agresión a Nicola Porcella.

La agresión en contra de Nicola Porcella dentro de ‘La Casa de los Famosos’ ha desatado una serie de críticas en contra de los participantes, en especial sobre Sergio Mayer. El peruano fue víctima de una supuesta broma que se pasó de las manos a sus compañeros y que ha sido sumamente rechazada en redes sociales.

Sin embargo, la desazón también ha llegado a importantes figuras de México, como es el caso de Érika Buenfil. La reconocida artista azteca levantó su voz en su cuenta de Twitter, donde escribió un conciso mensaje en el que, claramente, rechazaba lo que había sucedido, incluso lo calificó de feo.

“Uf eso sí estuvo feo. Se pasaron. Qué lastima, todo iba tan padre y divertido. Seré solo espectador y esperemos al final. Mis bendiciones a todos y que gane el mejor #LaCasaDeLosFamosoMx”, escribió en su perfil.

Érika Buenfil en contra de las agresiones hacia Nicola Porcella en La Casa de los Famosos. (Twitter)

Sin embargo, lo que sorprendió fue que al poco tiempo la actriz decidió borrar lo escrito, pero la evidencia quedó guardada en el ciberespacio. Por ello, diversos usuarios lamentaron que se haya echado para atrás y elimine la evidencia de su incomodidad. Las críticas no se hicieron esperar.

“Sostén lo que dices, ellos siempre fueron así”, “Por qué lo editas?”, “Te deslindas porque sabes que está mal el abuso contra Nicola. Ojalá tenga consecuencias y dejes de apoyar a estos abusadores”, “Ya te regañaron los de producción”, “No borres el tweet. Si se pasaron y SI estuvo mal, así que hay que alzar la voz también”, “Hermana que no te callen! Gritalo!”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios criticaron a Érika Buenfil. (Twitter)

¿Qué pasó con Nicola Porcella?

Todo sucedió en la última edición del programa, luego de que tuvieron la noche de fiesta con temática cavernícola. Luego de varias horas bebiendo, los participantes se disponían a pasar a sus habitaciones para descansar y uno de los últimos fue Nicola Porcella del Team Infierno.

El participante llegó hasta su cama y, como es de costumbre, comenzó a bromear con Wendy Guevara, pero la situación se salió de control. Guevara le quitó el short a su compañero a arrancones y lo dejó tirado en el piso. Mientras esto sucedía, el peruano solo atinaba a gritar que paren. “Sal, ya ya, se va a romper (el short). Hijos de p***, no puedo pararme”, expresó.

‘La Casa de los Famosos México’: Nicola Porcella fue víctima de cruel broma y acusan a Sergio Mayer de agresión y piden su expulsión | Canal 5

Seguido, fue Mayer quien continuó con el acto y no hizo más que tomar una de las cremas que encontró en la habitación y se la untó a Nicola en todas sus partes íntimas, pero él no dejaba de gritar. Después de unos minutos ya no le pusieron más producto y lo dejaron libre. Fue allí que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ confesó que se trataba de una crema para su rostro, que era medicada.

Pero eso no fue todo, pues el momento que más indignó a los fanáticos fue cuando después de este hecho, Sergio Mayer tomó la palabra y con un cepillo de dientes en la mano lanzó una frase hacia Nicola. “Te salvaste porque esto iba directo a ti”.

Rápidamente, los usuarios en las redes sociales expresaron su molestia y convirtieron en tendencia a Sergio Mayer, para quien pidieron su próxima expulsión, pues no consideraron que lo hizo fuera un juego, sino más bien lo calificaron como una agresión sexual. “Hoy fuera Sergio Mayer”, “Sergio Mayer recibe apoyo por cometer abuso sexual disfrazándolo de juego de borrachera. Fuera Sergio Mayer”, “Soy team infierno a morir, pero quiero ver salir a Sergio Mayer no en DiDi, sino en patrulla policial llevándolo preso por abuso sexual”, “La Casa de los Famosos México, solicitamos la expulsión de Sergio Mayer”, escribieron algunos cibernautas.