Samuel Suárez indignado por lo sucedido con Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos México’: “No lo normalicemos”

Dejando en claro que no compartirá el video donde se ve la agresión de Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos México’, Samuel Suárez indicó que reprocha tajantemente la reacción que tuvieron Sergio Mayer y Wendy Guevara contra él. Para el creador de Instarándula, esta actitud no es una broma y debe ser castigada.

En el video de ‘La Casa de los Famosos México’ se puede ver cómo sus dos compañeros agarran a Nicola Porcella y le bajan la parte inferior de la ropa. El actor mexicano agarra una crema que encontró en la habitación y se la unta en las partes íntimas del peruano.

Mientras esto sucedía, se escucha a Nicola gritando y pidiendo - en medio de risas nerviosas - que lo dejen. “Sal, ya ya, se va a romper (el short)”, dijo el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ mientras sus compañeros lo dejaban desnudo en el piso.

“Hijos de p***, no puedo pararme”, señaló Porcella que se tuvo que levantar sin ayuda de nadie.

Sergio Mayer continuó y lo amenazó con un cepillo. “Te salvaste porque esto iba directo a ti”, dijo el exdiputado.

Samuel Suárez defiende a Nicola Porcella después de sufrir agresión en reality mexicano.

Samuel Suárez pide sanción para Sergio Mayer y Wendy Guevara

Los usuarios en las redes expresaron rápidamente su fastidio, indicando que lo que cometieron con Nicola es abuso y agresión. Samuel Suárez respaldó estas críticas y señaló que no se pueden normalizar estas actitudes.

“No puede ser que normalicen esas situaciones que claramente son acoso, claro como Nicola está en plan bonachón se ríe. Pero discúlpame, que le bajen el pantalón, le toqueteen, le pasan crema en sus partes, tantas cosas que han pasado. Entenderán la reacción de Nicola que dice ‘ya, ya, ya’. Como no les pone el pare, pero eso es acoso. No digo otra cosa más por temor de que puedan censurar el story. Trato de ser lo más diplomático posible, pero es lo peor que puede haber”, manifestó.

El creador de Instarándula se dirigió a los productores del reality de convivencia para pedirles que sanciones los actos de acoso que vienen sucediendo contra Nicola Porcella.

“Por qué no ponen una sanción drástica después de tanto acoso que le están haciendo al muchacho. Como es un hombre, ya normal, toquetéenlo lo que le den la gana, pero si fuera una mujer, ahí sí indignación. Es lo mismo, están haciendo un acoso contra Nicola. Qué horrible, solidaridad con Nicola, con su familia, que debe estar pasando un momento incómodo al pasar estas imágenes, por más que él se esté riendo, porque él no reacciona. Estos (sus compañeros) se aprovechan, qué terrible, en serio. No es una broma, para comenzar no es gracioso. Si ellos se ríen de sus morbosidades, es otra cosa”, señaló.

Para Samuel, este acoso ha sido progresivo. Desde una acción en el baño hasta el momento de dejarlo tirado desnudo en la habitación. “Ha sido cada vez más fuerte, no se debe hacer. Eso no debemos normalizarlo de ninguna manera, en ningún país”, señaló.

Finalmente, aseguró que no piensa compartir en video en sus redes sociales. Por lo que le pidió a sus ‘ratujas’ que no le sigan pidiendo eso. “No pienso subirlo por acá. Les soy sincero, me indignan. Es muy fuerte. Búsquenlo en otro lado, yo no lo pienso subir”, aseguró muy fastidiado.