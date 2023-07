Más de 20 heridos deja represión policial durante protestas en Plaza Dos de Mayo

Protestas para exigir el adelanto de elecciones se reactivaron el pasado 19 de julio. REUTERS/Angela Ponce

Durante la nueva jornada de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, la Policía Nacional y los manifestantes se enfrentaron en la Plaza de Mayo, en medio de hechos de represión y uso excesivo de la fuerza por parte del primer grupo, que incluso lanzaron bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, pese a que los protocolos policiales prohíben expresamente tales medidas.

Mientras en la avenida Brasil se desarrollaba la Gran Parada Militar, en la Plaza Dos de Mayo la Policía lanzaba bombas lacrimógenas contra los manifestantes que se movilizaban pacíficamente a fin de impedir que llegasen a la Plaza San Martín. Ante ello estos respondieron y se enfrentaron a los agentes policiales.

El brigadista Antonio Quispe señaló que solo entre las 10:30 a.m. y las 1:50 p.m. habían atendido a un total de 23 heridos:

Heridos por lacrimógenas: 6

Heridos por perdigones: 6

Heridos por macanazos: 9

Policías Ternas heridos y evacuados: 2

En tanto, la Defensoría del Pueblo reportó que en la jornada de este 29 de julio se reportaron solo tres heridos, dos civiles y un policía.

“A las 5:30 p. m. reportamos 3 personas heridas y enfrentamientos con las fuerzas del orden en plaza Dos de Mayo”, señaló el reporte defensorial.

An anti-government demonstrator takes part in a national protest to demand the resignation of Peruvian President Dina Boluarte in Lima, Peru, July 29, 2023. REUTERS/Angela Ponce

Se reactivan las protestas contra el gobierno

Las protestas contra el gobierno no cesan en Perú. Las celebraciones por las Fiestas Patrias 2023 se dieron en medio de paros, bloqueos y marchas hacia y en la capital.

Aunque la crisis se originó a los pocos días del autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, la actual mandataria Dina Boluarte y el Congreso se niegan a atender las demandas de adelanto de elecciones generales antes del 2026.

Según la Defensoría del Pueblo, el mismo 28 de julio hubo manifestaciones en 18 provincias y catorce puntos de bloqueo de carreteras.

Luego de la muerte de 49 civiles durante las masivas protestas antigubernamentales los ánimos de los manifestantes están más caldeados y también piden justicia para los fallecidos y los heridos de gravedad. Durante su Mensaje a la Nación, la presidenta pidió perdón a los deudos, pero evitó tomar responsabilidad política por los hechos de violencia que han debilitado la ya precaria democracia.

Por este motivo, durante la misa y Te Deum del pasado 28 de julio, el arzobispo de Lima hizo hincapié en las muertes ocurridas durante las protestas.

“Parece que no se dieran cuenta de que nuestro pueblo existe, sufre (...) el Perú de hoy todavía no ve la luz. Por eso, desde mi misión me corresponde hacer, con todo respeto, a dirigirme a las máximas autoridades del país a dar la cara a nuestros desaciertos. Hay muertes que esperan justicia y reparación”, dijo el clérigo.