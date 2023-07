Gol de Luz Campoverde para empate en Alianza Lima vs Universitario por clásico femenino 2023

La delantero empató de cabeza en Matute por el clásico femenino en Matute. (Video: Nativa)

Alianza Lima y Universitario se enfrentaron en el estadio Alejandro Villanueva por la cuarta fecha de los play off de la Liga Femenina 2023. A los 18 minutos, Luz Campoverde decretó el empate 1-1 para las dirigidas por John Tierradentro. La ‘crema’ de 24 años recibió un buen centro de Karent Balcázar y con un potente cabezazo venció a Maryory Sánchez.

La jugada nació con un gran cambio de frente de Scarleth Flores, el balón intentó ser despejado por Adriana Lúcar, pero esta solo logró rozarlo y que le quede perfecto a la defensora colombiana, la cual se acomodó y metió un muy buen centro en primera para que la atacante, entraba por el segundo palo, se tire de palomita en el área chica y decrete la igualdad en el marcador. Recordemos que las ‘blanquiazules’ se habían adelantado a los 7 minutos por medio de la propia Lúcar. Este rápida reacción sirvió para que las ‘merengues’ se vuelvan a poner en partido.

Los increíbles números de Luz Campoverde

Campoverde, quien es la goleadora de Universitario de Deportes en la Liga Femenina, llegó a los 12 tantos en la temporada. La última vez que se había hecho presente en el marcador había sido el pasado domingo 25 de junio, cuando convirtió un ‘hat trick’ en la goleada 10-0 sobre Atlético Trujillo en la última fecha de la Fase Regular.

Este nivel no es sorpresa para la nacida en Piura el 22 de mayo de 1999. Recordemos que el año pasado fue la máxima goleadora de la Liga Femenina 2022 al registrar 18 dianas con Carlos A. Mannucci, equipo al que llevó hasta la gran final, instancia en la que perdieron con Alianza Lima.

Luz Campoverde se sobrepuso a la marca de Alianza Lima para dejar huella en el resultado (Universitario).

Este gran rendimiento llenó los ojos de la dirigencia de Ate, la cual la anunció como uno de sus jales estrellas de cara a esta campaña. La futbolista respondió a la confianza manteniendo su camino goleador. Debido a que estamos en la fase de play off y las ‘cremas’ ya están clasificadas a semifinales, la futbolista tendrá algunos partidos para superar su última cifra.

Cabe señalar que, antes de llegar al cuadro de Odriozola y al ‘carlista’, Luz paseó su fútbol por equipos como Clan Z, JC Sport Girls y la Municipalidad de Majes de Arequipa.

Su deuda pendiente es con la selección peruana, pues aún no ha tenido demasiadas chances de ser titular y aún no consigue marcar su primer tanto. No obstante, con la llegada de la entrenadora brasileña Emily Lima, quien estuvo en Matute presenciando el clásico, podría tener más oportunidades, si es que consigue llenarle los ojos.

Luz Campoverde lleva 12 tantos en la Liga Femenina 2023 y es la goleadora de Universitario (Universitario).

El autogol de Luz Campoverde

La alegría por el gol del empate le duró poco a Luz Campoverde, ya que a los 44 minutos Adriana Lucar hizo una gran jugada desbordando por banda derecha y metió un peligroso centro rasante. La futbolista de 24 años, quien había bajado para apoyar a la defensa, intentó despejar el envío, pero este fue con tan fuerte y vertiginoso que terminó introduciendo el balón a su propia portería. Este autogol significó el 2-1 a favor de Alianza Lima, que se fue al descanso con ventaja.

Luz Campoverde marcó en propia puerta y permitió el segundo de las 'blanquiazules' en Matute. (Video: Nativa)

¿Qué le viene a Universitario en la Liga Femenina?

El próximo partido de Universitario en la Liga Femenina será contra Deportivo Municipal por la última fecha de los play off. Pese a su derrota en en clásico, las ‘cremas’ ya se encuentran clasificadas a semifinales. Cabe señalar que, en esta instancia, las dirigidas por John Tierradentro definirán todos los partidos en el estadio Monumental, pues según las bases, el equipo mejor posicionado en la Fase Regular es quien juega la vuelta de local, y las ‘merengues’ finalizaron en la primera posición de esta etapa.