Las irregularidades del vuelo en Huanchaco y la falla de la escuela de aviación que está en un segundo piso de un restaurante

Padre de Fabiana Hernández indica que regularmente su hija viajaba con el instructor y que al momento del accidente iban cuatro personas en la avioneta. | Cosmos Noticias.

Una noticia lamentable ha enlutado los corazones de los trujillanos al conocer que cuatro personas perdieron la vida luego que una avioneta de instrucción cayó al mar de Huanchaco, posiblemente por presentar defectos en el motor.

Ante esto y de manera de confirmar las irregularidades que existían en esta academia de vuelo, cuyo establecimiento estaba en el segundo piso de un restaurante, el padre de Fabiana Hernández, una de las jóvenes que perdió la vida en este accidente, detalló que la avioneta fue usada varias veces antes de este último vuelo por lo que no se descarta que haya habido desperfectos en el motor.

“Nos dicen que la avioneta solamente tenía dos chalecos salvavidas y desde ahí hay que pensar otra cosa. Nos han dicho también que la nave ha estado volando constantemente y mucho trabajo del motor habría causado un desperfecto. También nos dicen que esta avioneta no tenía capacidad para llevar a cuatro personas”, expresó para RPP Noticias.

Otra persona que también habló sobre las presuntas irregularidades que esta escuela de aviación presentaba, fue el padre de Boris Corrales, quien era el mecánico de esta unidad. El progenitor declaró a los medios de comunicación que su hijo en varias ocasiones había pedido nuevo material para la avioneta, pero el dueño no habría accedido a la compra de herramientas.

“Mi hijo en varias veces me dijo que el dueño no quería comprar unas cosas que le piden y le recomendé que se saliera de ahí y que si no me pase su número telefónico para yo conversar directamente con él. “A ese señor no le gustaba comprar herramientas nuevas, ya le hemos dicho varias veces, pero no compra”, me contó mi hijo”, expresó el padre del integrante de este vuelo, cuyos restos aún no son encontrados.

La escuela de aviación JBC de Huanchaco, en Trujillo, queda en un segundo piso de un restaurante.

¿Qué fue lo que sucedió con la avioneta que cayó a Huanchaco?

Según el portal Sol TV, la aeronave accidentada fue identificada como el Modelo Cessna 172, con matrícula OB1334, perteneciente a la Escuela Juan Bielovucic Cavalier y según la hoja de registro, llevaba a bordo tres personas en el momento del accidente: Santiago Aldan, Mayt Jimenez y Fabiana Hernández, esta última es una estudiante trujillana de 18 años.

Un video que se compartió en las redes sociales de unos de los tripulantes muestra cómo es que dentro de este vehículo aeronáutico se encontraban dos personas en la parte de adelante. Aún con luz del día se ve cómo es que inicia el vuelo dicha unidad.

Según información preliminar, el avión despegó desde Chiclayo y aproximadamente a las 6:50 p.m., hora local, declaró emergencia mientras se encontraba a tan solo cinco millas náuticas de la costa (unos diez kilómetros), con la aparente intención de amerizar en el mar.

Basilio Corrales Herrea, padre del mecánico Boris Herrera, confirmó que su hijo estaba en la avioneta y que no se explica porqué no aparecía en la lista de tripulantes. | Exitosa

Tres cuerpos hallados sin vida en el mar de Huanchaco

Las víctimas fueron encontradas a la altura de la playa Tres Palos, aproximadamente a 18 kilómetros de donde sucedió el accidente. Además, se conoce que un helicóptero encontró la nave y los buzos lograron rescatar los cuerpos que estaban atrapados entre las partes de la avioneta.

1) Santiago Aldaz García (Instructor de vuelo)

2) Fabiana Hernández (Estudiante)

3) Mayt Jiménez (Estudiante)

4) Boris Corrales (Mecánico - Este último no figuraba en el manifiesto de vuelo)

Fabiana Hernández y Mayt Franklin Jiménez Barreto, víctimas del accidente aéreo en el mar de Huanchaco.

¿Qué se tiene que tomar en cuenta antes de realizar un vuelo aeronáutico?

Infobae Perú conversó con un piloto de vuelo de la Fuerza Aérea del Perú y comentó que existen varios protocolos que no se pueden pasar por alto, entre los que destacan:

“Primero tienes que hacer tu planeamiento de acuerdo al vuelo solicitado. Luego, presentar el plan de vuelo en la torre de control de los aeropuertos. Posteriormente, realizar el pre-vuelo de la aeronave. Seguido por iniciar el vuelo para luego y el post vuelo que es todo, pero a la inversa”, expresó para nuestro medio.

“El primer proceso que es el planeamiento, ahí uno tiene que ver las condiciones tecnológicas, altitudes de seguridad, direcciones de aproximación y todo lo que concierne a lo que se podría hacer durante el vuelo. En el segundo, donde dice presentar el plan de vuelo de la torre, se tiene que presentar la programación de vuelo de acuerdo al apartado de lo planeado. En el tercero que dice realizar el pre-vuelo, ahí se tiene que hacer el chequeo de la aeronave. Además, como piloto, activas el sistema de seguridad para lo que es auxilio de bomberos, hombre en pista, sistema contra incendios y todo eso se hace cuando inicias vuelo. Es un procedimiento que no se puede pasar por alto. En la torre de control informas que vas a salir, procedimiento de recarga, procedimiento de abordaje de pasajeros, procedimiento de arranque, luego salida y llegada, donde también tienes que reportar y así en cada proceso cuando tú llegas al aeropuerto”, agregó.