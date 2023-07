Martín Salwe, el locutor y polémica figura que bailará con Milett Figueroa en ‘Bailando 2023′

El nombre de Martín Salwe ha salido a la palestra luego que se supiera que él sería el nuevo compañero de baile de Milett Figueroa, en el programa de Marcelo Tinelli. La modelo y actriz peruana ha preferido no dar detalles al respecto, pero en Argentina ya se vocea su nombre.

Martín Salwe no ha dudado en catalogarla como una mujer “simpática y muy carismática”. Según el propio argentino, ya ha tenido una reunión por zoom con la peruana, donde han tenido la oportunidad de conocerse mejor.

“Hicimos un zoom en Argentina, ella está en Perú todavía. Muy simpática, muy carismática. Es de Perú. Allá es muy conocida”, señaló la mediática figura a los conductores de un espacio del canal El Trece.

Al ver su foto, los presentadores coincidieron en que Milett es una mujer bella y le pidieron a Martín que la haga sentir cómoda durante su participación en ‘Bailando 2023′.

¿Quién es Martín Salwe?

Martín Salve es un conocido locutor argentino, no solo por la línea de carrera que ha hecho, sino también por las polémicas que ha protagonizado durante su participación en ‘El Hotel de los Famosos’, reality de El Trece. Incluso, fue catalogado como uno de los personajes “más odiados” por el público, por ser parte de enfrentamientos con sus compañeros y reacciones que sorprendieron a muchos.

Incluso, los usuarios de las redes sociales dejaron de respaldarlo tras acusarlo de hacerle bullying a su compañero Locho Loccisano. Los cibernautas fueron tan duros, que Martín tuvo que viajar a Israel para encontrar calma.

A través de este país, le envió un mensaje al productor de ‘Mañanísima’, donde contó lo mal que la pasó por los mensajes de odio que recibió en Instagram y Twitter.

“Hablé con Martín Salwe, está en Israel, me llamó y hablé puntualmente de esta situación. Desde un lado de solidaridad me pidió que de él digamos y hablemos lo que nosotros querramos, que él sabe en el juego en el que se metió”, señaló Giuliano Pettazzi, productor de Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri. “Está muy asustado con respecto a estos fandom por su familia y sus amigos”, acotó.

Después de ello, Martín Salwe regresó para continuar con sus compromisos con ‘El Trece’, canal de Buenos Aires.

Confirman a Milett Figueroa en Bailando 2023. Su partner Martín Salwe cuenta que la peruana llegará a Buenos Aires el 12 de agosto.

La polémica lo ha acompañado desde ese momento, tanto es así que su participación en ‘Bailando 2023′ ya viene causando revuelo. Antes de llamar a Milett Figueroa, la producción convoca a la tiktoker Martu Morales para que sea la pareja de baile del argentino. Sin embargo, la joven rechazó la propuesta debido a lo que él representa. Así lo dejó ver en una entrevista.

“Está todo bien. No lo conozco personalmente y nunca hablé, pero si lo veo la mejor, lo saludo y todo. (Dar un paso al costado) Fue un tema mío, como no estoy metida en la tele y vi que a él lo metían más en quilombos, yo no quería entrar mal. Me dije ‘yo soy del ambiente de las redes, me dedico a hacer humor y baile y nunca tuve problemas con nadie, y a él lo buscan más por eso y yo no quiero tener problemas con nadie’. Terminó pasando eso y no era la intención”, dijo la argentina Martu Morales, a quien después la producción la llamó para asignarle otro compañero de baile, Yeyo de Gregorio.

Después de ello, llamaron a la peruana Milett Figueroa, quien ya tiene experiencia en realitys, tales como ‘Esto es Guerra’, ‘El Gran Show’, ‘El Artista del Año’ y ‘El Gran Chef Famosos’.

¿Cómo inició su carrera Martín Salwe?

Martín Salwe cuenta con 25 años, aproximadamente. Nació en Villa Crespo y se graduó en el ETER como locutor. El comunicador inició su carrera con su propio canal de YouTube titulado ‘Salwe en la TV’. Incluso, llegó a participar con otros participantes de ‘El Hotel de los Famosos’.

Según él mismo contó, en ese tiempo él se encargaba de todo solo, teniendo que trabajar los fines de semana para pagar a un camarógrafo.

“Me mandaba solo, hacía todo por mi cuenta, editaba, hacía la gráfica, y trabajaba de otra cosa el fin de semana para poder pagar un camarógrafo. Al principio me colaba en todos los eventos. Y ese contenido lo replicaba en Twitter, en Facebook, en Instagram, entonces empezó a crecer mucho y a llegar a un público que antes no llegaba”, recordó el comunicador.

Su gran momento llegó cuando se le ocurrió enviarle un resumen de los videos que hacía a Gabriel Fernández, conocido por ser el productor enmascarado. “Le escribí por Instagram, en ese momento tenía 17 años. Le dije ´te envío mi contenido para que lo veas´, y esa fue la clave, porque no mandé un currículum, mandé contenido. Y le gustó”, relató.

Esta propuesta le gustó al productor, quien le dio una oportunidad para hacer casting haciendo notas como cronista de ‘Este es el show’, el programa sobre el backstage del ‘Bailando’, conducido en ese entonces por José María Listorti.

Debutó como locutor en ‘Corte y Confección’, conducido por Andrea Politti. En el canal El Trece. Luego, le dieron una oportunidad en ‘Cantando’, bajo la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández. Su fama fue en aumento cuando fue convocado para ‘Bailando’, como locutor, reemplazando a Marcela Feudale.

“Le mandé un mensaje a Marcelo (Tinelli), cuando estuvo todo confirmado, en donde le agradecía la confianza porque él es el que elige su staff, podría haber puesto a otra gente, o esperar a Marcela (Feudale), llamar a quien quiera. Y me respondió con un audio, que lo escucho una vez por mes”, señaló Martín Salwe, según una publicación argentina Ciudad Magazine.

Su polémica fama llegó cuando fue participante de ‘El Hotel de los Famosos’. Sus llamativos romances, sus roces con algunos de sus compañeros y actitudes en el reality de convivencia causaron revuelo en aquella temporada. Esta vez lo veremos como pareja de baile de Milett Figueroa, según el mismo argentino indicó durante una entrevista.

Conoce a la pareja de baile de Milett Figueroa, en el programa de Marcelo Tinelli.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre su participación en ‘Bailando 2023′?

Durante una entrevista con la prensa peruana, la actriz ha preferido no ahondar en el tema. Sin embargo, tampoco ha negado su participación en el programa de Marcelo Tinelli.

“Todavía no puedo hablar del sobre ese tema, pero me encantaría y me emociona la posibilidad de ir a Argentina a trabajar. Definitivamente, este ha sido un gran año para mí, un año lleno de oportunidades, sigo haciendo lo que quiero y me gusta. El baile es uno de ellos”, dijo Milett Figueroa.

¿Quiénes son los jurados de ‘Bailando 2023′?

Mientras que Marcelo Tinelli volverá como el conductor principal del programa, Ángel de Brito, Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino ocuparán el rol de jueces.

¿Cuándo estrena ‘Bailando 2023′?

‘Bailando 2023′ estrenará el próximo 22 de agosto por la señal de América TV (de Argentina).