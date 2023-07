Olinda Casteñeda revela que sufrió de depresión posparto: “No quise medicación, mi mejor psiquiatra fue Dios”

Olinda Castañeda revela que padeció depresión posparto. (Composición: Infobae)

La exchica reality Olinda Casteñeda llegó hasta el set de Magaly TV La Firme, acompañada de su esposo Christian Marcial y de su pequeña hijita de tres meses. La modelo reveló en entrevista con Magaly Medina que la etapa después del embarazo le fue muy complicada, pues padeció de depresión postparto.

Según la modelo, confesó que para tratarse no quiso ir a un especialista en salud mental, sino que se refugió en Dios y en su pastora, para superar dicho trastorno depresivo en las madres después de dar a luz. Recordemos que, Olinda tiene a su tercera hija luego de once años.

“Me puse a orar bastante y conversé mucho con mi pastora porque yo no quería caer en medicación. Me ha ayudado mucho, realmente todo lo que ocurre en nuestras vidas, Dios lo permite, y para los que amamos a Dios, todo obra para bien”, dijo la modelo para la reciente edición de Magaly TV La Firme del 26 de julio.

Olinda, en conversación con la figura de ATV, revela que todo el día lloraba, pero que llegó un momento y decidió pedir ayuda a su mentora, y esta la orientó. “Empecé a leer la palabra para tranquilizarme. Mi pastora me habló y me preguntó ‘¿por qué lloras?’, yo lloraba todo el día, no sabía ni por qué”, acotó.

“Y comencé a pensar y dije ‘yo en verdad cuando lloro le agradezco a Dios, porque mi hijita nació sana, porque tengo un esposo que me ayuda, porque mis hijos están contentos’, entonces estaba llorando de felicidad”, aseveró la exmodelo junto a su esposo Marcial.

Olinda Castañeda le da la bienvenida a su tercera hija a los 41 años

Por otro lado, la modelo Olinda Castañeda también compartió detalles sobre su experiencia al convertirse nuevamente en madre a los 41 años. Como se sabe, en diciembre del 2021, la exchica reality anunció su embarazo por redes sociales junto al empresario Christian Marcial, luego de terminar su romance con Jackson Mora, actual pareja de Tilsa Lozano. Ambos iniciaron una relación amorosa y a los tres meses, en noviembre de 2020, se casaron por civil y religioso.

“Casi 11 años después de 11 años nació mi bebé y ha sido como si fuese primeriza. Ha sido complicado, cuando nació tenía miedo que se me caiga, me sentía como si fuese la primera vez que tenía un bebé”, sostuvo la modelo en entrevista para Magaly TV La Firme.

“Al comienzo fue complicado porque no podía ir a congregar, entonces al momento que pude ir con mi bebé ya era felicidad. Ahora me acompaña a tofos lados, como es tranquila, no hay problema. Lo más gracioso es que en plena alabanza está feliz, pero cuando termina empieza a llorar”, agregó Castañeda. Como se sabe, Olinda tiene dos hijos: un adolescente de 15 años y una niña de 11 años.

Olinda Castañeda también vivió un embarazo interrumpido.Foto: Instagram

Por su parte, el empresario Christian Marcial también fue consultado por Magaly Medina sobre esta nueva experiencia como padre. El señor no tuvo problemas en hablar para las cámaras de la Urraca y expresó su emoción por volver a ser padre. “Ser papá para mí es lo mejor que me pudo pasar en el mundo, es una bendición”, sostuvo el esposo de Olinda.