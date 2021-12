Olinda Castañeda y su esposo Christian Marcial anuncian embarazo: “Gracias Dios por este hermoso regalo”

La pareja se conoció en plena pandemia y este 2022 serán padres de su primer bebé juntos. (Foto: Instagram/@olinda0905)

Buenas noticias. Mediante sus redes sociales, Olinda Castañeda y su esposo Christian Marcial confirmaron que se unirán a la lista de padres este 2022, ya que la exmodelo se encuentra embarazada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Olinda publicó la ecografía de su bebé y una prueba de embarazo positiva junto a un emotivo mensaje.

“La felicidad que siento es indescriptible, gracias Dios por este hermoso regalo, gracias por proteger a bolita y no permitir que el enemigo se levante, tuya es la obra padre mío viene un bebé para unir mucho más a nuestra familia, para darnos más felicidad”, escribió Castañeda en su plataforma.

Olinda confirma embarazo en redes. (Foto: Instagram/@olinda0905)

Por su parte, su pareja publicó la misma imagen pero con un mensaje en agradecimiento a Dios. “Gracias infinitas, mi Dios, por tan grande bendición. Gracias, gracias, gracias. Bebé a bordo”, se lee en el post.

En ambos post se puede ver que la Biblia está abierta en el Salmos 139, versículos 13, 14, 15 y 16, que dicen: “Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre”, entre otras cosas.

Christian anunció también el embarazo de su esposa. (Foto: Instagram/@christian_marcial19)

Cabe resaltar que Olinda conoció al empresario luego de terminar su romance con Jackson Mora, actual pareja de Tilsa Lozano. Ambos iniciaron una relación amorosa y a los tres meses, en noviembre de 2020, se casaron por civil y religioso.

Hace unas semanas, Olinda Castañeda utilizó sus redes sociales para mostrar lo agradecida que está con Dios por ponerle en su camino a su esposo, con quien viene compartiendo un año y cinco meses de su vida.

“Los tiempos de Dios son perfectos, un año y cinco meses con este ser maravilloso, me siento bendecida y amada todos los días. El amor que Dios puso en nuestros corazones es de otro mundo. La paz que sentimos solo nos la da Dios. Un consejo para todas las personas que buscan amar y ser amadas, primero amen a Dios y Él acomodará sus vidas. Christian, gracias por tanto, juntos en las pruebas y en las bendiciones”, escribió en Instagram.

Olinda y Christian no pierden la oportunidad de mostrar su amor en redes. (Foto: Instagram/@olinda0905)

EL DATO: Olinda Castañeda ya tiene dos hijos de dos diferentes exparejas: Giovanni y Jean Francois. Los tres mantienen una relación cordial y durante la cuarentena convivieron todos juntos por el bienestar de los niños.

DEJÓ EL MODELAJE POR EL CRISTIANISMO

En setiembre de 2020, Olinda Castañeda contó detalles exclusivos de su compromiso con Christian en Amor y Fuego. Pero lo que llamó la atención fue su decisión de realizar una boda cristiana, por lo que Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron cuáles eran sus creencias religiosas.

En aquel entonces, Castañeda confesó que se había vuelto cristiana y que llevaba una vida alejada de los escándalos , pero que no había dejado su carrera como modelo. “No porque me haya vuelto cristiana significa que ya no me vaya a poner vestidos o ya no voy a modelar. Si Dios quiere voy a seguir modelando porque no le encuentro nada de malo”, aseveró.

Un mes después, Olinda contó en sus redes sociales que se alejó de la televisión y el modelaje, ya que está enfocada en la palabra de Dios y en ayudar a otras personas a sanar espiritualmente.

