Mauricio Fernandini y Sada Goray EN VIVO: se reanuda audiencia de prisión preventiva

Sada Goray no brindó toda la información pese a colaboración eficaz, según Fiscalía

El fiscal Ormeño Peves aseguró que la empresaria Sada Goray no brindó toda la información en el proceso de colaboración eficaz, por lo que “alentaría también un peligro de fuga”.

“Como es de conocimiento público y la señora Sada Goray lo ha mencionado mediante su abogado en la anterior sesión, se encontraba en un proceso de colaboración eficaz, en el cual no se ha brindado toda la información detallada, no se ha brindado toda la ruta del pacto colusorio que se había realizado. Por lo tanto, el comportamiento durante el procedimiento no es óptimo y alentaría también a un peligro de fuga”, dijo Ormeño Peves.