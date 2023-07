Cogida casi mortal en España: Torero peruano Andrés Roca Rey sufre politraumatismo y queda con “pronóstico reservado”

Fuente: Twitter

La Feria de Santiago de Santander, en España, pudo tener un desenlace mortal para el torero peruano Andrés Roca Rey, quien sufrió este martes un politraumatismo en la rodilla izquierda y contusiones múltiples de “pronóstico reservado” a raíz de dos cogidas durante el cuarto día de corrida.

Te puede interesar: Mauricio García Villegas: “En América Latina hemos tenido muy buenas ideas, pero todo ha sido quebrado por emociones tristes”

Según los partes del Servicio Médico de la Plaza de Toros de la capital cántabra, el matador de 26 años presenta un “politraumatismo que afecta a la rodilla izquierda” y “contusiones múltiples en cuello, cara, muslo derecho y rodilla izquierda”.

“Pudo haber sido fatal. Un milagro”, reseñó el diario El Mundo. “El mandamás peruano vuelve a nacer: prendido por su primer toro, pasa a la enfermería y sale para dar cuenta del último, que lo estampa contra las tablas”, anotó ABC. “No hizo caso el toro a la muleta y lo cogió de lleno, llevándolo encunado hasta las tablas. Horripilante el topetazo y la paliza posterior”, apuntó la cadena de radio COPE.

El incidente ocurre tres días antes de un viaje programado a Cajamarca junto al español David Galván y el francés Adriano. De momento, no ha habido un pronunciamiento oficial en sus plataformas sociales, aunque antes ya había sido embestido hasta en dos ocasiones.

El torero Andrés Roca Rey, durante el cuarto día de la Feria de Santiago de Santander. EFE/ Pedro Puente Hoyos

En 2019, tras recibir la cornada de un toro en Madrid que lo mantuvo cinco meses alejado de las plazas, Roca Rey admitió a El Comercio que no le “gustaría morir por la cornada de un toro”.

Te puede interesar: Qué se recuerda el 20 de julio en Perú: estas son las efemérides más importantes

“Todos sabemos que nos vamos a morir algún día, algunos lo tenemos más asumido, otros menos. Creo que la muerte es algo que va a estar allí para nosotros. Es una de las verdades de la vida, pero claramente es verdad que no me gustaría morir por la cornada de un toro. ¿A quién le gustaría eso?”, dijo entonces, cuando llegó al país a presentarse en la plaza de Acho, el coso taurino del Rímac.

“Me gustaría morir de viejo y dormido, pero es verdad que si me dan a elegir entre una muerte en la carretera, en un accidente, a morir en una plaza de toros, está claro que elegiría morir delante de un toro y en una plaza de toros”, continuó.

Aunque cada año organizaciones animalistas protestan contra las corridas, en la misma entrevista el matador mencionó la razón por la que practica la tauromaquia.

El torero Andrés Roca Rey, durante el cuarto día de la Feria de Santiago de Santander. EFE/ Pedro Puente Hoyos

“Me gusta torear porque lo he vivido desde muy niño, desde siempre me impactó el mundo de los toros, por la verdad que se demuestra en un ruedo [...] es un mundo que te permite entregarte, vaciarte, no sé como explicártelo, puedes llegar a ser un artista en su máxima expresión, obviamente si estás dispuesto a morir”, señaló.

Te puede interesar: Tercera Toma de Lima: Denuncian que PNP impide que abogados hablen con detenidos

“La gente que dice que no es un arte será porque o no lo entiende bien o quizás no ha ido nunca. [...] Un arte es cuando una persona es capaz de transmitir emociones: te hace reír, te hace llorar. Significa que sin hablar, sin siquiera mirarse, poder generar una conexión. En este mundo pasa eso: te pones en el ruedo delante de un toro con 20 mil o 40 mil personas y hay una conexión que se da sin hablar”, anotó.