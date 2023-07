Guillermo Salas golpeó a un futbolista en pleno partido y ello provocó su salida de Alianza Lima

‘Chicho’ Salas golpeó a un futbolista en pleno partido y ello provocó su salida del club.

El técnico Guillermo ‘Chicho’ Salas dejó su cargo en Alianza Lima el pasado lunes 24 de julio tras el empate 0-0 ante Universitario de Deportes por el clásico del fútbol peruano. El periodista Horacio Zimmermann relató la versión de los hechos que decantaron en la destitución y aseguró que existió una agresión de parte del DT contra uno de sus futbolistas el entretiempo de un partido por Copa Libertadores 2023.

El comunicador peruano explicó el contexto de la relación entre el comando técnico y los jugadores desde la temporada 2022 y consideró que el estratega de 48 años no tenía la confianza del grupo.

“Cuando llega (Christian) Cueva, Carlos Zambrano y nuevos jugadores al plantel lo que termina pasando es que ya no hay dos grupos. Se hizo un solo grupo. Y de una u otra forma este grupo de Alianza, se quiera o no, parece mucho más unido que el de otros años. Parece que hay mucho más consenso en el grupo de Alianza Lima. Sin embargo, la falta de consenso estaba vinculada al entrenador ‘Chicho’ Salas”, dijo el periodista en su canal de YouTube con su nombre.

Zimmermann mencionó que el grupo de futbolistas y su interacción con el DT se fue deteriorando en poco tiempo y pese a ganar el Torneo Apertura 2023, había una ruptura con Salas. “La relación no venía bien desde hace rato, probablemente desde finales del (Torneo) Apertura. Conforme iba pasando el tiempo ya no había confianza, no había respeto ni nada de por medio”.

El también periodista de Movistar Deportes, reveló que la acción que decantó por el resquebrajamiento de la relación entre el comando técnico y el plantel fue una agresión en pleno partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Precisamente, en el entretiempo, ‘Chicho’ golpeó a uno de sus jugadores en el vestuario.

“Hay una situación que se suscita en el medio tiempo de un partido de Copa Libertadores de Alianza Lima en el que ‘Chicho’ Salas y un futbolista o ‘Chicho’ Salas agrede a un futbolista de Alianza Lima. Esa situación terminó de romper la relación por completo. Esa es la información que tengo, lo cuento a manera de mi verdad”, afirmó Zimmermann.

No obstante, el conductor de ‘Zona Mixta’, dio a conocer que no fue solo un hecho en que provocó la ruptura de la relación en el plantel profesional. Añadió que, pese a ese suceso, la directiva de Alianza Lima había considerado sostener el proceso de Salas en el club, en la búsqueda del logro deportivo: el tricampeonato.

“Sé que sucedieron muchas cosas entre el jugador de Alianza y el técnico de Alianza. Digo jugador de manera global. Pasaron cosas entre los jugadores y el técnico que llegaron incluso a una agresión física que terminó de romper lo que significa técnico-jugadores. Es por eso que Alianza Lima ve irreversible la situación pese a que se había decidido, hace un tiempo, que ‘Chicho’ Salas continúe en el cargo más allá de lo que había pasado en Copa Libertadores”, aseveró.

Por último, Zimmermann, mencionó que la directiva de Alianza Lima tomó como excusa los tres partidos sin ganar que encadenó el equipo en las últimas fechas para dar por terminado el vínculo con el extécnico ‘blanquiazul’.

“Los resultados le han dado un argumento al club para explicar por qué se va. Porque nunca van a contar que la situación de los jugadores y ‘Chicho’ Salas, como se los estoy contando. Esa es la verdad del caso ‘Chicho’ Salas y por qué no sigue en Alianza Lima”, finalizó.