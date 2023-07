Alfredo Benavides cuenta su verdad sobre el fin de ‘Bienvenida La Tarde’: “Fue un asesinato televisivo”

Alfredo Benavides explicó por qué 'Bienvenida la Tarde' fue cancelado. Tiempo Muerto, de Giancarlo Granda / Youtube

Han pasado ocho años desde que ‘Bienvenida la tarde’ emitió su última transmisión por la señal de Latina TV, en diciembre de 2015. Para muchos, la cancelación del reality de competencia resultó siendo una tremenda sorpresa, ya que presentaba buenas cifras de rating y sus principales figuras, Laura Huarcayo, Alfredo Benavides y Carlos Vílchez, gozaban de una tremenda popularidad entre el público.

Te puede interesar: La razón por la que Gabriela Serpa fue retirada de ‘Bienvenida la tarde’

Sobre el fin de ‘Bienvenida la tarde’, la presentadora de TV y la popular ‘Carlota’ han dado sus respectivas versiones. Laura indicó que el programa fue cancelado porque ella no iba seguir en la conducción, ya que deseaba tener tiempo con su familia y el horario de grabación se lo impedía.

“El programa era lindo y nos pagaban súper bien, era exitoso. Pero mi hija, desde los cinco hasta los diez años, yo no pude recogerla del colegio ni compartir una tarde con ella porque salíamos de noche. Me parecía injusto para mi hija no compartir momentos con su mamá (...) Yo avisé tres meses antes de que termine una temporada”, explicó Huarcayo en el espacio de entrevistas ‘Te Jalo’.

Alfredo Benavides y Carlos Vílchez trabajaron juntos en 'BLT' con sus personajes de' 'El Niño Alfredito' y la 'Carlota'.

Por su parte, Carlos Vílchez ha mencionado que ‘Bienvenida la tarde’ terminó porque la gerencia del canal se había “aburrido” de seguir apostando por el programa. “Yo me di cuenta de que no querían hacer nada con el programa porque ya estaban aburridos, nos querían chotear, es la verdad, hay que ser sinceros”, dijo la ‘Carlota’.

¿Por qué cancelaron ‘Bienvenida la tarde’, según Benavides?

En el espacio digital ‘Tiempo Muerto’, Alfredo Benavides explicó que ‘Bienvenida la tarde’ fue tan exitoso que consideraron cambiar de horario para competir directamente con ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, y de un momento a otro, fue sacado del aire porque la gerencia del canal deseaba que ‘Titanes’ destacara en la parrilla de contenidos.

“Fue un asesinato televisivo producto de la gestión. Habían fracaso tres o cuatro programas millonarios, que habían hecho en paralelo a Bienvenida la Tarde y que le seguían, que fue Titanes y Calle 7. Nosotros hacíamos 10 u 11 puntos de rating, daban paso a Titanes y se iba a 4 puntos. Y eso que se lo jalaron a Nicola Porcella, Miguel Arce, ganaban sueldos millonarios”, acotó.

Alfredo Benavides dio detalles sobre la cancelación de 'Bievenida la Tarde', donde dio vida al popular 'Niño Alfredito'.

El recordado ‘Niño Alfredito’ señaló que incluso bromeaban sobre la baja sintonía de ‘Titanes’ en plena transmisión en vivo, lo que enojaba a los directivos del canal. Al final, ellos decidieron sacar del aire al reality de competencia con menor presupuesto.

Te puede interesar: Alfredo Benavides dio detalles de su romance con expareja de Ricky Tosso: “Fue un escándalo cuando se enteraron”

“Yo decía (con voz de niño): ‘Laura, que dé media hora más porque el otro no tiene rating’. Y era (puras risas). Bajaba la gerente a decir que no hiciéramos eso, pero era la verdad. Fue así que comenzaron todos los problemas. La única forma de que la gente se interesara por los programas que ponían y que eran un fracaso era matar Bienvenida la Tarde, que tenía para rato”, sostuvo.

'Bienvenida la tarde' compitió contra 'Esto es Guerra' y 'Combate' como el reality de competencia más visto de la TV peruana.

Por otro lado, destacó que ‘Bienvenida la tarde’ gustó al público porque, a diferencia de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, sus participantes tenían cuerpos “reales” y se dedicaban más a compartir entre ellos que pelear por los puntos. Además, porque el trabajo de Laura Huarcayo fue impecable.

Te puede interesar: Alfredo Benavides recuerda la muerte de Christian y de su madre: “Mi mamá siempre quiso irse con su hijo”

“La gran gestora fue Laura. Si ella no hubiera conducido ese programa, sino hubiera guiado a estos persoanjes (La ‘Carlota’ y el ‘Niño Alfredito’), nada de esto hubiera sido posible. Es un pata ella, es un chibolo. Es regia, pero habla como un pata. Es recontra abierta y sincera, eso es lo que encanta de ella”, detalló Benavides.