Guillermo Salas hizo fuerte revelación sobre Paolo Hurtado, después de ser acusado de “maltrato” en Alianza Lima

Para el entrenador, el volante se negaba a jugar en provincia. (Video: GOLPERU)

Este martes 25 de julio, el ahora ex director técnico de Alianza Lima, Guillermo Salas, brindó detalles de su salida de Alianza Lima después de tres partidos consecutivos sin ganar. Sin embargo, este no fue el único tema que abordó el exfutbolista sobre su etapa en el cuadro ‘blanquiazul’.

Uno de los puntos que tocó ‘Chicho’ fueron las críticas que recibió por parte del volante Paolo Hurtado, que formó parte del plantel campeón en 2022 y que no continuó para la presente temporada, firmando por Cienciano del Cusco, también participante de la Liga 1. El profesional de 48 años respondió duramente contra ‘Caballito’, indicando que incluso aducía dolencias para no disputar determinados encuentros disputados fuera de la capital peruana.

“Maltrato es una palabra muy fuerte, no se pronunció bien. Yo soy muy respetuoso de las opiniones de todos, pero Paolo (Hurtado), cuando yo asumí, venía de jugar poco por tema de lesiones y de bajo rendimiento con el técnico anterior (Carlos Bustos). No sé por qué dice que hubo maltrato. Después, en los pocos momentos o partidos que teníamos que contar con él, que era más en provincia, dos días antes nos decía que no podía y que sentía dolor. Así fue el tema con Paolo”, declaró en entrevista con GOLPERU.

Paolo Hurtado fue repatriado por Alianza Lima a mediados del pasado 2022, después de su paso por Unión Española de Chile. Retornó a la institución victoriana después de una década ininterrumpida en el fútbol del extranjero. Sin embargo, su estancia duró solamente por el Torneo Clausura de la anterior campaña. Para este 2023 fichó como agente libre por el ‘papá’.

¿Cuál fue la acusación de Paolo Hurtado contra<i> ‘Chicho’</i> Salas?

Siete meses después de su salida de la escuadra ‘íntima’, el centrocampista de 32 años hizo una serie de revelaciones sobre su relación con ‘Memo’ Salas, la cual no fue la mejor bajo su criterio. El deportista dijo no comprender por qué el estratega nacional dejó de contar con él en sus alineaciones e incluso afirmó que se “tomó personal” la conocida gresca que tuvo con su entonces excompañero Jefferson Farfán.

Pero esta no fue la acusación más dura que hizo Hurtado Huertas en contra de su ex DT. El ex Pacos de Ferreira afirmó que dialogó con Guillermo Salas y a pesar de que este le negó cualquier forma de maltrato, él considera si hubo, ya que se le “faltó el respeto” al no dejarlo entrenar a la par del resto de integrantes del primer equipo, sino que era enviado a ejercitarse en el gimnasio.

“Me dijo que no había un maltrato. Y yo le contesté que sí, que estaba haciendo un maltrato deportivo conmigo, porque veo que mis compañeros entrenan y a mí me mandan al gimnasio, me mandan a hacer pasadas por fuera, y cosas que yo hacía porque era un trabajador más. Me pareció una falta de respeto que me hagan eso, pues me considero un buen profesional, nunca le falté el respeto a algún compañero, a ningún miembro del cuerpo técnico o dirigente...”, mencionó en diálogo con Depor.