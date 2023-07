Marisol revela que separación de su esposo fue a raíz de una infidelidad: “Me engañó con mi bailarina”

Marisol revela que Carlos Gómez le fue infiel | La Linares

Fuertes declaraciones. La cantante de cumbia Marisol, mejor conocida por su voz potente como ‘La faraona de la cumbia’ no dudó en compartir un triste episodio en su vida personal para el canal de YouTube de la periodista Verónica Linares. La cumbiambera confesó la infidelidad de su segundo esposo, Carlos Gómez, con una de sus bailarinas de su orquesta musical.

Ante ello, la artista nacional no pudo evitar romper en llanto tras recordar que se separó de su segundo compromiso a raíz de una infidelidad y no tuvo las mejores palabras para el padre de uno de sus hijos. Recordemos que, la relación entre ambos no sería la mejor, pues hace poco la artista nacional denunció que su expareja quería quedarse con parte de sus bienes.

“Yo me divorcio porque él me engaña con mi bailarina, es algo que yo nunca lo he dicho en televisión abierta, pero él me engañaba con mi bailarina. Cuando yo tenía bailarinas, yo me di cuenta, entonces decido no tener. No sé cómo se pasaron el teléfono (...) Ellos se han seguido comunicando y ahí viene la historia, casi me cuesta la vida. Mi decepción fue muy grande”, dijo en entrevista para Verónica.

Marisol confiesa que su segundo esposo le fue infiel con una bailarina. (Composición: Infobae)

“No sé cómo ellos se dieron el teléfono y después cuando yo les retiro a las bailarinas y solo hice de hombres la orquesta. Entonces ellos se han seguido comunicando, es ahí donde viene toda la historia con esta chica y que casi me cuesta la vida a mí”, agrega Marisol.

Asimismo, la cantante asegura que este engaño le marcó la vida y ahora que trabaja con su expareja (su primer esposo) mantiene una buena relación con la actual esposa. “Mi decepción fue muy grande, es por eso que por ejemplo yo converso con la esposa de mi manager. Siempre le digo yo a ella que de mí no debe desconfiar, que en realidad yo soy madre de familia, yo he pasado el dolor de un engaño y es lo que menos quisiera que nadie pase”, sostuvo entre lágrimas.

Marisol reveló que botó a su hijo de la casa.

Marisol confiesa que fue víctima de extorsión

En otra parte de la entrevista, la cantante Marisol reveló uno de los momentos más delicados que le ha tocado vivir al confesar que fue víctima de extorsión. Según la artista nacional, unos delincuentes le lanzaron una dinamita en el vehículo que la trasladaba. La ‘Faraona‘ fue la que presenció este hecho, ya que venía siguiendo su bus desde una camioneta.

“Una vez, a finales del año pasado, mis músicos habían bajado del bus y nos tocaba subir al escenario. Yo estaba en mi camioneta (ya cambiada) detrás de mí bus, en el norte, y veo a alguien que cruza y tira algo al bus. Jamás imaginé que lo que lanzó era dinamita y vi cómo los chóferes bajaron corriendo, alborotados. Era un paquete que habían dejado y estaba prendido”, dijo la cantante para la entrevista con Linares.

Según Marisol, los delincuentes la habían amenazado días anteriores con no dejarla participar de un concierto en el norte de nuestro país, si no pagaban por un cupo. ”Ellos querían volar el bus, querían que le paguemos dinero, un cupo para poder tocar. Salimos corriendo, gracias a Dios la policía estaba al frente, se llevó la dinamita y tuvimos que contratar seguridad”, agregó la artista sobre ese hecho.