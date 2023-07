Eva Álvarez revela que se retiró de ‘Aló Gisela’ por un momento incómodo con Andrés Hurtado: “Tuve que callar”

Eva Álvarez revela que se retiró de ‘Aló Gisela’ por un momento incómodo con Andrés Hurtado | Willax

Eva Alvárez Pallete es una exmodelo recordada por su participación en el programa ‘Aló Gisela’ de Gisela Valcárcel. La joven llegó a la pantalla chica con tan solo 17 años de edad. Ella fue elegida luego de ganar el Campeonato Nacional de Aeróbicos. Sin embargo, fue Gisela Valcárcel quien la eligió entre tanta gente pese a tener estatura corta y cero experiencia en la TV peruana.

Sin imaginarlo, este ingreso a la pantalla chica se convirtió en el inicio de su éxito. Eva se volvió en una de las favoritas del espacio televisivo, pero sorprendió que de un momento a otro decidiera retirarse y así alejarse por completo de la señal abierta.

Recientemente, brindó una entrevista a Día D, en la que habló de su paso por la televisión nacional. Allí, comentó que le tuvo un gran cariño a Gisela Valcárcel y comentó que su salida tenía que ver con Andrés Hurtado, pero no ahondó más en el tema.

“Yo a Gisela la quise mucho. Cuando eres elegida entre miles de modelos, obviamente vas a tener amor por esa persona. Pero otra cosa es cuando conoces los colores de cada persona... Mi salida del programa de Gisela tiene que ver con Andrés Hurtado”, expresó.

Eva Álvarez contó qué pasó con Andrés Hurtado

La tarde del lunes 24 de julio, Eva Álvarez se comunicó con ‘Amor y Fuego’ y contó más detalles de su salida del programa de Gisela Valcárcel. Fue Rodrigo González quien le preguntó cuál era la razón de su retiro del espacio y qué tenía que ver el popular ‘Chibolín.

En ese momento, la exmodelo contó cuál fue la experiencia que tuvo con el conductor de ‘Sábado con Andrés’ y que desató su molestia en el programa. Según explicó, este fue uno de los motivos que generaron su deseo de retirarse. Se trató de un beso robado que la incomodó.

“Andrés fue mi primer beso, robado, no fue un beso buscado. Pero cuento en el libro como fue todo este proceso y por qué salí del programa. Fue una de las cosas que motivó mi salida”, expresó al inicio.

Tras ello, comentó que no esperaba esta reacción por parte del presentador de Panamericana, pues tan solo tenía 17 años y ni siquiera tenía pareja. Sin embargo, comenta que al día de hoy lo ve de otra manera y considera que solo fue una cuestión de hormonas las que lo habrían llevado a cometer esa acción.

“Yo no lo esperaba, una niña de 17 años, hoy en día lo tomo desde otra óptica porque Andrés ha madurado y en aquella época supongo que eran las hormonas de la juventud y que me robó un beso yo no tenía ni siquiera novio, enamorado nada”, explicó.

Tras ello, comentó que este suceso se dio en el programa en vivo, pero tuvo que callar pese a que no le gustó lo que había pasado. Fue en ese momento que decidió salir de ese ambiente porque no le había gustado. “Fue al aire y yo tuve que quedarme callada, no me gustó lo que sucedió y salí del ambiente porque no me gustó”, agregó.

Finalmente, comentó que recibió las disculpas de Andrés Hurtado a través de las redes sociales. Según cuenta la felicitó por sus logros en el extranjero y con ello está segura que ahora es una persona en una nueva etapa. “Pasó el tiempo. Hizo sus disculpas bonitas escribiéndome, todo lo que has logrado en el extranjero. Tuvo un gesto muy bonito escribiéndome por Instagram y lo considero que ha cambiado y que dios lo bendiga en esta nueva etapa”, finalizó.