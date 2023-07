La trágica historia de Eva Álvarez, la exmodelo de Gisela Valcárcel que acusa a su padre de abuso sexual

Según Eva Álvarez, exmodelo de 'Aló Gisela', su padre abusó de ella en Estados Unidos. Día D / ATV

La escritora y fisiculturista Eva Alvárez Pallete, quien ganó gran popularidad en los años noventa por haber sido una de las bellas modelos de Aló Gisela, programa de Gisela Valcárcel, está de vuelta en Perú para promocionar su libro Probando a Dios, donde revela los supuestos abusos sexuales que sufrió por parte de su padre.

En entrevista con Día D, la recordada ‘Evita’ contó que ingresó al fenecido espacio de Gisela Valcárcel a los 17 años, luego de ganar el Campeonato Nacional de Aeróbicos. Fue la ‘Señito’ quien la escogió entre miles de modelos, pese a su corta estatura y a su nula experiencia en TV. “Desde ese momento empezó la fama”, recordó.

Su belleza y carisma hicieron que Eva Álvarez se volviera un personaje querido por las amas de casa y deseado por la mayoría de hombres. Según dijo, recién cayó en cuenta de su éxito en la pantalla chica cuando Risas y Salsas la imitó en una de sus secuencias.

Eva Álvarez junto a los modelos de 'Aló Gisela'. Ella destacó por su corta estatura y gran carisma. Panamericana TV

“Me di cuenta de que era famosa cuando hicieron un personaje mío en Risas y Salsas, había una pequeñita que me imitaba. Ese programa estallaba en rating en su momento. También porque salía en todas las portadas de los periódicos y en las revistas. Era increíble el cariño de la gente”, señaló.

Sin embargo, pese a su rotundo éxito en Aló Gisela, Eva renunció al programa de manera inesperada. Todo parece indicar que su relación con la rubia conductora se había resquebrajado para ese entonces.

“Yo a Gisela la quise mucho. Cuando eres elegida entre miles de modelos, obviamente vas a tener amor por esa persona. Pero otra cosa es cuando conoces los colores de cada persona... Mi salida del programa de Gisela tiene que ver con Andrés Hurtado”, expresó.

Eva Álvarez junto a Gisela Valcárcel, la 'Reina del Mediodía'. Panamericana TV

Eva Álvarez: “Fui abusada por mi padre”

Tras su paso por el programa de Gisela Valcárcel, Eva Álvarez debutó como bailarina, cantante, animadora infantil y escritora. “Hice una empresa de shows infantiles y di trabajo a más de 100 personas. Trabajamos para Palacio de Gobierno en su momento. Hice toda una saga de cuentos infantiles, donde ayudaba psicológicamente a los niños a crecer”, precisó.

En la cúspide de su carrera, el padre de Eva la llamó por teléfono para pedirle que viaje a Nueva York, ya que deseaba premiarla por su arrollador éxito en la televisión peruana. Según la exmodelo, ella accedió porque lo extrañaba profundamente, pues su progenitor estuvo ausente gran parte de su vida. No imaginó que al llegar a los Estados Unidos, él abusaría de ella. Tenía 22 años.

Regresó al Perú siendo una mujer totalmente distinta.

“Me hundí. Parte de esa parte construcción que había hecho para los niños se derrumbó por el abuso sexual de mi padre. Fue una tragedia en mi vida que me descompuso totalmente. Tenía que tomar alcohol para soportar el dolor, tenía que beber, tomar pastillas. Yo sonreía, pero lloraba por dentro”, acotó.

Eva Álvarez confesó haber sido abusada por su padre en los Estados Unidos. ATV

Eva Álvarez explica que intentó denunciar a su padre por violación sexual, pero su enterno cercano le dio la espalda cuando les contó todo lo que sufrió en Estados Unidos. “Las personas más importantes no quisieron ayudarme, teniendo todos los poderes para hacerlo. Nadie hizo absolutamente nada”.

“La niña buena ya no fue niña nunca más. Se transformó. Estuve a punto de suicidarme. Ya no quería vivir, no tenía sentido mi vida. Si nadie quiere ayudarte, si no tienes las herramientas a pesar de estudiar Derecho, y te dicen: ‘Eso pasa todo el tiempo, eso pasa en provincia, en todos los lugares’”, complementó.

Luego de que su madre la ayudara a sobrellevar el dolor, la exmodelo de Gisela Valcárcel abandonó sus estudios, se mudó lejos del país y se concentró en revisar su pasado. Quería entender el por qué de sus traumas emocionales. Fue así que descubrió que no era la primera vez que su padre abusaba sexualmente de ella.

De acuerdo con Eva Álvarez, creció junto a su madre en el Jirón Chancay. "No tenía relación con mi padre, él apareció de un momento a otro".

“También pasó cuando tenía 2 años. Yo no perdí la inocencia porque había un bloqueo. No recordaba nada de lo que había pasado (...) Él nunca vivió conmigo, me raptó a los dos años. Ha sido mucha terapia y regresión para entender lo me había pasado de pequeña. Entendí por qué tenía tantos traumas. Me chupaba el dedo, venían imágenes constantemente, no me toques, no aquí, no allá. Y de una casa (donde habría sufrido el ataque)”, sostuvo.

Actualmente, la recordada belleza de Aló Gisela está casada con el puertorriqueño Juan Camilo y dedica al fisicoculturismo. Este 2023, lanzó su libro Probando a Dios para contar por primera vez la razón por la que dejó la TV peruana en su mejor momento.