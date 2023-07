Concejo de Lima Metropolitana oficialista

Los regidores metropolitanos tienen un enorme poder para representar a los vecinos

El órgano encargado de fiscalizar la gestión metropolitana del alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, el Concejo Metropolitano ha tenido un desempeño mediocre, sin ningún proyecto de ordenanza relevante que haya sido propuesto por algunos de sus miembros, ninguna acción de representación que amerite resaltar y una casi inexistente actividad de fiscalización.

A estas alturas, los cuestionamientos de la presente gestión han venido casi en su totalidad desde la prensa, lo que nos hace pensar realmente, ¿cual es el rol de los regidores que han sido electos por partidos de oposición?

En un Concejo Metropolitano, conformado por exalcaldes, excongresistas y exregidores, uno esperaría una labor mucho más productiva de estas autoridades pero que en estos primeros siete meses de gestión ha sido claramente ineficiente. Ningún pronunciamiento por el absurdo de las playas artificiales y que amerita se realice un estudio de costo - beneficio desde el concejo, ningún pronunciamiento ni acción de fiscalización por la ineficiente labor de fiscalización al comercio ambulatorio no autorizado en el Cercado de Lima, o la aprobación de una deuda multimillonaria de al menos 500 millones de dólares, la misma que tendría un conveniente periodo de gracia de cinco años, para que los efectos de esta irresponsable decisión las asuma la próxima gestión, algo totalmente populista que tendrá un rédito político inmediato a costa de un impacto profundo en las finanzas de la municipalidad durante aproximadamente los próximos 20 años de pago de deuda.

Ejemplos como estos abundan en estos primeros siete meses de gestión.

Vayamos a algo reciente y es que hace poco la prensa, fue precisamente quien trajo a la luz la presunta intención de implementar un peaje en La Molina, que podría costar hasta 35 soles por tramo, algo aún más preocupante pues según la prensa esta propuesta vendría de quien en campaña prometió “tumbarse” los peajes. Finalmente, se anunció que se retrocedería en esta propuesta.

Traigo todo esto a colación, porque es necesario preguntarse por la pasividad del Concejo Metropolitano y sus integrantes frente a estos serios cuestionamientos. ¿Por qué no se pronuncian siquiera en sus redes sociales? ¿Por qué no hacen pedidos para investigar hechos que en cualquier otra administración pedirían se investigue? Falta de experiencia no es, pues como ya mencionamos, varios de sus integrantes han sido exalcaldes, excongresistas y exregidores.

Los regidores metropolitanos tienen un enorme poder para representar a los vecinos y fiscalizar a la gestión, tanto desde el Concejo como a través de los medios de comunicación informando a los vecinos. ¿Por qué esta actitud tan pasiva? Y ojo que esta pasividad también se refleja en votaciones clave y la coincidente solicitud de licencia de varios regidores de oposición, licencias que en este Concejo han sido particularmente altas en cantidad tanto de la oposición como del oficialismo.

Es momento de que empecemos a exigir a nuestras autoridades metropolitanas que cumplan su rol de fiscalización y que también nosotros como vecinos fiscalicemos su labor o la ausencia del mismo. Si el Concejo insiste en tener un rol ausente, tocará a la ciudadanía ejercer su rol fiscalizador.