Canal TV del Universitario vs Alianza Lima: el clásico por la Liga 1

Canal TV de Universitario vs Alianza Lima, clásico por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Universitario y Alianza Lima protagonizarán el partido más vibrante de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. La nueva edición del clásico peruano se llevará a cabo hoy sábado 22 de julio a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva ubicado en el distrito de La Victoria.

Más allá de la repercusión y la historia, será un duelo crucial por la lucha de la fase 2 del campeonato nacional. Y es que la ‘U’ actualmente lidera la tabla con 10 puntos, mientras que los ‘blanquiazules’ se ubican en la séptima posición con 7 unidades. Una victoria podría significar el despunte o la igualdad de estas instituciones.

Los ‘compadres’ viven presentes distintos en el certamen local. La escuadra ‘íntima’ viene de perder por la mínima diferencia ante Sport Boys y el elenco ‘merengue’ superó 2-0 a Unión Comercio con goles de Emanuel Herrera y José Rivera. Sin embargo, como se sabe, en este tipo de encuentros muchas veces no importa cómo llegan.

Eso sí, Universitario afrontó un partido más en este semana. Jugó el martes pasado ante Corinthians por el play off vuelta de la Copa Sudamericana, el cual perdió 2-1 y quedó eliminado del certamen internacional por un global 3-1.

Un dato no menor es que en el primer clásico del año, Alianza se quedó con el triunfo (2-1) gracias a las anotaciones de Pablo Sabbag y Gabriel Costa. Luis Urruti marcó el descuento en el cotejo disputado en el estadio Monumental de Ate.

Con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa, Alianza Lima ganó el clásico a Universitario por Liga 1 2023. (Video: GOLPERU).

Horarios del Universitario vs Alianza Lima

El partido por la fecha 5 iniciará a las 20:30 horas de Perú, al igual que Colombia y Ecuador. En cuanto a otros países, arrancará a las 21:30 horas en Bolivia, Paraguay y Venezuela, mientras que a las 22:30 horas en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

Dónde ver el Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura

A diferencia del primer clásico del 2023 que pasó por GOLPERU a raíz de la localía de Universitario, este histórico partido será transmitido por la señal de Liga 1 Max, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y 1190 Sports. Este se puede encontrar en diferentes operadores como Best Cable, DirecTV y otros más.

Asimismo, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play, que se puede utilizar en distintos aparatos tecnólogicos (celulares, laptops, tablets). Por último, Infobae Perú realizará el minuto a minuto, donde podrás enterarte de todos los detalles, incidencias y goles del encuentro.

Liga 1 Max confirmó que transmitirá el clásico entre Universitario y Alianza Lima.

Alianza Lima y su fortaleza en Matute

Desde que Guillermo Salas asumió el mando del conjunto ‘blanquiazul’, no perdió en el estadio Alejandro Villanueva por la Liga 1, apenas empató en una ocasión (ante Sporting Cristal). ‘Chicho’ y compañía suman un total de 16 victorias. Y lo más destacable todavía aún es que solo recibieron cinco goles en contra.

Pero, en contraparte, la última derrota de Alianza en el coloso de La Victoria fue ante Universitario. La escuadra, en ese entonces dirigida por Carlos Compagnucci, se quedó con los tres puntos gracias a Leonardo Rugel y Alexander Succar.

Las bajas y reapariciones del clásico

Jorge Fossati no tiene bajas para este importante partido, no obstante, hay dudas en torno al volante Alfonso Barco, quien no fue considerado en los últimos cotejos a raíz de recibir amenazas. Según el periodista Gonzalo Núñez, quien es tío del joven mediocampista, no volvería a vestir la camiseta ‘merengue’ por lo ocurrido.

Salas, por su lado, presenta dos sensibles ausencias en la zona defensiva que lo obligaron a probar con un jugador en esa posición. Se trata de Yordi Vílchez y Gino Peruzzi, los cuales sufrieron lesiones. Franco Zanelatto se perfila para arrancar como lateral derecho. No obstante, tendrá regresos como el de Christian Cueva.