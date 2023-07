Gonzalo Núñez reveló que Alfonso Barco no volverá jugar en Universitario por amenazas de muerte

Gonzalo Nuñez aseguró que Alfonso Barco no volverá a jugar en Universitario por las constantes amenazas que recibe.

El pasado viernes 14 de julio, a pocas horas del partido entre Universitario y Unión Comercio, muchos hinchas se vieron sorprendidos por la ausencia de Alfonso Barco en la lista de convocados. A través de redes sociales, el propio volante dio a conocer que tanto él como su familia vienen recibiendo constantes amenazas, por lo que decidió no ser considerado para el partido en mención.

Te puede interesar: ‘Fonchi’ Barco y la jugada clave que terminó en gol de Corinthians y provocó la ira de Andy Polo por Copa Sudamericana

Tras ello, Gonzalo Núñez no dudó en pronunciarse al respecto para brindarle su apoyo al joven futbolista. Además, dejó entrever que por su seguridad, su decisión sería no continuar en el cuadro ‘crema’. Esto aún no ha sido confirmado, sin embargo, ya son dos encuentros los que no viene siendo considerado por el técnico Jorge Fossati.

“Está ante una situación inminente. No va a volver a jugar en la ‘U’, esto no tiene vuelta. ¿Quién puede jugar con una amenaza de muerte, con llamadas telefónicas, con fotos de su casa? Nadie puede vivir así”, sostuvo el periodista en Exitosa Deportes.

Te puede interesar: Alfonso Barco, afectado por amenazas, quedó fuera de la lista del Universitario vs Unión Comercio por Liga 1

No obstante, arremetió contra la institución por no saber manejar de forma correcta la situación. “Es lógico que el jugador se va a ir y lo peor de todo es que el club no dice nada. Si los días siguen pasando y no se pronuncian es porque ya están mirando para otro lado”.

Asimismo, añadió que “hay que tener reflejos o de repente se mueren de miedo por la trinchera. No ha habido ni siquiera un rechazo a lo que le ha pasado a Barco”. Asegurando que “esto es más grave que lo de Sebastián Avellino y nadie se ha manifestado sobre el tema”.

Te puede interesar: Canal tendrá exclusividad de Universitario vs Corinthians, por play off ida de Copa Sudamericana 2023

Como se recuerda, el exjugador de la Universidad San Martín fue uno de los más cuestionados tras la derrota de los ‘merengues’ frente a Corinthians en el partido de ida por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana. Incluso, durante la transmisión se pudo ver el preciso momento en el que Andy Polo le reclama luego del tanto del ‘Timao’.

Una toma de costado del tanto de Felipe Augusto en el estadio Neo Química Arena. (Video: Conmebol)

Presente en el último entrenamiento

Universitario tuvo su último entrenamiento previo al choque ante Corinthians en las instalaciones del Estadio Nacional. A diferencia de otras ocasiones, Jorge Fossati decidió hacerlo en dicho escenario debido a que en Campo Mar la luz se pierde a horas de la tarde.

Otro de los motivos sería mantener en buen estado el gramado del estadio Monumental, esto con el objetivo de que llegue en óptimas condiciones al tan importante cotejo. Los trabajos iniciaron alrededor de las 15:00 horas y a su término, el plantel se dirigió al hotel donde siempre concentran en la capital.

En la práctica estuvo Edison Flores, ausente en el partido ante Unión Comercio, y también estuvo Alfonso Barco, quien hace algunos días tuvo que retirarse de la concentración por un pedido personal.

Último entrenamiento de Universitario previo al duelo ante Corinthians por Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Alfonso Barco sobre su ausencia ante Unión Comercio?

Alfonso Barco señaló que, debido a las amenazas que ha venido recibiendo, no pudo enfocarse en el partido por Liga 1. Su decisión fue respaldada por Jorge Fossati, quien habría preferido darle unos días de descanso en cuanto a competencia por su bienestar y el de sus familiares.

“Desafortunadamente, por las constantes amenazas hacia mi familia y mi persona, es imposible estar enfocado para participar en el partido de hoy (Unión Comercio), tanto dentro de la cancha como en la tribuna. Aprovecho para desearles lo mejor a mis compañeros y comando técnico en el partido de hoy. Muchas gracias a la gente que confía en mí. ¡Y dale ‘U’!”, se lee en su publicación.

De esta manera, se espera que ‘Fonchi’ reaparezca ante Alianza Lima, pues pese a ser un partido complicado, es importante que siga teniendo minutos en el torneo local. El duelo entre ambas escuadras está programado para este sábado 22 de julio desde las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.