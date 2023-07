Wendy Guevara traicionó a Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos’: peruano podría ser eliminado

Wendy Guevara nominó a Nicola Porcella para que sea eliminado de 'La Casa de los Famosos'. Canal 5

Este miércoles 19 de julio, los fanáticos de Wendy Guevara quedaron más que sorprendidos, luego que la influencer transexual nominara a Nicola Porcella para que fuera eliminado de ‘La Casa de los Famosos’. Su decisión generó el rechazo del público, debido a que mantiene una fuerte amistad con el modelo peruano; incluso se rumorea que tienen un romance.

Te puede interesar: Expareja de Nicola Porcella aprobó supuesto amorío entre el modelo con Wendy Guevara: “Que sean felices”

“Le doy 3 puntos a Apio porque es el único que no ha sido nominado y no ha vivido lo que se siente. 2 a Barbie por estrategia y 1 a Nicola porque... todo se dio así, nada más”, explicó la popular ‘Pérdida’ durante la gala. No quiso dar más detalles del por qué nominó a quien, supuestamente, es su amigo más cercano.

Luego que se hicieran públicos los resultados, Nicola Porcella se mostró decepcionado de la mexicana y no dudó en enfrentarla. “Ningún voto me dolió Wendy, pero el tuyo sí porque confíe en ti, eres a la que más cariño le tengo y eres a la que más he defendido”, reclamó el peruano.

Wendy Guevara nominó a Nicola Porcella para que sea eliminado del reality de convivencia, 'La Casa de los Famosos'.

Tras el tenso momento, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se dirigió al gimnasio y habló con Jorge Losa sobre la nominación que le dio la mexicana. Según su teoría, Wendy Guevara lo hizo porque sabe que será el único miembro de ‘La Casa de los Famosos’ que se enojará con ella.

Te puede interesar: Nicola Porcella corresponde a tierno abrazo de Wendy Guevara tras salvarse de eliminación de La casa de los famosos

“El que me sorprendió más fue el de Wendy, que me diera a mí. Pero siento que me dan por miedo a no darle a los demás porque yo la tomo más ligera, no soy de acá. Es más que todo miedo. Es el único (punto) que sí me hizo ruido, que me diera Wendy uno”, mencionó.

Por otro lado, Nicola Porcella afirmó que jamás votaría por Wendy Guevara ni por Emilio Osorio, ya que son los que mejor se lleva en el reality de convivencia. Curiosamente, ellos nominaron al peruano para que fuera eliminado de la competencia.

Nicola Porcella cuenta qué haría con el premio de La Casa de los Famosos.

Wendy Guevara explica por qué votó por Nicola Porcella

Cuando Nicola Porcella se enteró que Wendy Guevara lo había nominado, la influencer mexicano le aseguró que le dio un punto porque “no sabía a quién dárselo”. Sin embargo, en una conversación privada con Emilio Osorio, la mexicana reconoció que siempre estuvo en su mente nominar al excapitán de ‘Las Cobras’, pese a que le cae muy bien.

Wendy Guevara reconoció que estaba entre sus planes nominar a Nicola Porcella.

Redes explotan contra Wendy Guevara

Por primera vez, los usuarios se mostraron decepcionados de Wendy Guevara y afirmaron que apoyarán a Nicola Porcella en la gala de eliminación. Todo parece indicar que el peruano se quedará una semana más en ‘La Casa de los Famosos’, estando cada vez más cerca de la gran final.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: Team Infierno se trasviste y cumple apuesta tras salvación de Wendy y Poncho

“Nicola fue el único leal al pacto que hicieron en el cuarto, hoy dos del pacto lo utilizaron de comodín y lo manipularon tanto, incluso Wendy lo traicionó”, “A Nico le pegó duro la nominación, le dolieron los puntos por las personas que le dieron. Aguanta, tú eres mexicano”, “Me da tristeza que Nicola piense que se irá, si supiera que todo el mundo lo ama”, comentaron en Twitter.

El nombre de Nicola Porcella no deja de ser tendencia y sus fanáticos ya se están organizando para votar por él y salvarlo de la eliminación.

Redes apoyan a Nicola Porcella. Twitter

Redes apoyan a Nicola Porcella. Twitter

Redes apoyan a Nicola Porcella. Twitter