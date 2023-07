La razón por la que Gabriela Serpa fue retirada de ‘Bienvenida la tarde’

Alfredo Benavides revela la razón de la salida de Gabriela Serpa de Bienvenida La Tarde

Gabriela Serpa es una de las integrantes de ‘JB en ATV’ que ha logrado gran popularidad en el espacio cómico y se ha convertido en una de las favoritas por su peculiar forma de ser. Sin embargo, antes de su éxito en este programa, también ha sido parte de ‘Bienvenida la Tarde’ un espacio de Latina Televisión.

Sin embargo, la también estudiante de ballet solo tuvo un corto paso por el canal de San Felipe, pese a que estaba ganando popularidad, pero una mala decisión la habría dejado afuera de este espacio. Recientemente, Alfredo Benavides fue consultado al respecto y sorprendió al confesar la razón del retiro de su compañera.

Al inicio, comentó que fue él quien la propuso como integrante del programa. Como se recuerda, él era el conductor al lado de Laura Huarcayo y Carlos Vílchez, el equipo se convirtió en uno de los favoritos de la tarde. Según reveló Benavides, el productor del programa le mostró varias fotos de chicas que podían ingresar al programa y el optó por Gabriela porque le gustó que sea estudiante de ballet.

“Yo propuse a Gaby. El productor me enseñó un grupo de fotos de chicas y la vi y me gustó mucho que bailara ballet. Ahí comenzó ella y luego la botaron”, comentó al inicio para el canal de YouTube Café con Chévez de Trome.

Gabriela Serpa y la razón por la que fue retirada de Bienvenida La Tarde.

Tras esta confesión, se refirió a la salida de su compañera y con hace poco la vienen vinculando sentimentalmente. De acuerdo a lo que contó, fue una operación estética la que hizo que Gabriela Serpa faltara más de un día al programa, por lo que la producción decidió dejarla fuera, ya que en aquella época el programa era uno de los más vistos y no se perdonaban faltas.

“Se opera y deja de ir al programa como 4 días y en ese tiempo bienvenida la tarde era el mejor programa de la tarde, nadie se podía dar el lujo de faltar. Imagínate Gabriela que tenía poco tiempo. Faltó Gabriela porque quería parecerse a las otras chicas y se operó el busto y la volaron”, finalizó al respecto.

Gabriela Serpa y Alfredo Benavides fueron vinculados sentimentalmente

Luego de mucha convivencia en ‘JB en ATV’, Gabriela Serpa y Alfredo Benavides han demostrado tener mucha química por lo que iniciaron los rumores de un posible romance entre ambos. Desde que comenzaron a hablar al respecto, ambos no confirmaron ni negaron nada, pero hacían ciertas bromas en el programa que no pasaban desapercibidas.

Pero el momento clave fue cuando ambos se presentaron en el programa de Magaly Medina y fueron consultados por este tema. En el set de la ‘Urraca’, Benavides fue puesto en aprietos y le consultaron si le gustaba su compañera de escenario y afirmó que sí.

“Claro que me gusta, cómo no me va a gustar. ¡Ni qué fuera loco! Pero creo que soy poliamoroso… una relación abierta. Los tiempos han cambiado. Así lo que diga usted, mi hermano, o los bailarines, en una relación de dos los terceros sobran. (Sobre si tener una relación) será en algún momento”, expresó.

Al tener esta respuesta, Gabriela fue consultada sobre si tendría una relación con Alfredo. Lejos de intimidarse o mostrarse nerviosa, decidió hacerle el mismo cuestionamiento a su compañero. Aunque el cómico dudó un poco, terminó afirmando, pero la modelo fue mucho más directa.

“Sí tendría una relación contigo. ¿Tú tendrías una relación conmigo? (Alfredo respondió que sí) ¡Lo has pensado! Yo veo que él está de aquí para allá, yo pienso ‘si yo tengo una relación con él, me puede ser infiel’. Él todo lo toma en broma, cómo lo voy a tomar en serio”, comentó. Pese a estas declaraciones, las bromas continúan, pero la exchica reality ha sido vista con un joven, con quien aparentemente, tendría una nueva relación.