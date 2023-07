EsSalud incorporó a Katherine Ampuero en la gestión de Rosa Gutiérrez, pese a que la calificó de “incapaz”

EsSalud: Katherine Ampuero fue contratada por Rosa Gutiérrez, pese a que calificó de “incapaz” su gestión|EsSalud

Esta tarde, 19 de julio, se conoció que la exprocuradora Katherine Ampuero Meza se integró al Seguro Social de Salud (EsSalud). Desde este formará parte del equipo de abogados que “velará por la defensa” de los asegurados. Esto se da a pocos días de conocer que la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, sea designada como la presidenta Ejecutiva.

“#EsSalud incorporó a la exprocuradora @kampueromeza al Seguro Social de Salud, como parte de la estrategia de la actual gestión para combatir la corrupción y resguardar los intereses de los asegurados”, se lee en el Twitter.

Junto a esta publicación se agrega una fotografía de Gutiérrez y Ampuero estrechándose las manos, y en otra oportunidad cuando estaban sentadas. Sin embargo, esto generó algunas críticas, debido a que la exprocuradora criticó la gestión de la exministra.

Katherine Ampuero criticó gestión de exministra Rosa Gutiérrez|Katherine Ampuero

En su cuenta oficial, la abogada calificó de “incapaz” a Gutiérrez cuando fue designada en esta institución, ya que renunció por el manejo de la epidemia del dengue. Una situación que se complicó en las regiones de Lima y se registró más de 200 fallecidos.

“De ripley lo señalado por el ministro de trabajo, quien irresponsablemente pide tener “paciencia” con flamante presidenta de @EsSaludPeru. Con la salud y la vida de miles de asegurados no se juega ni experimenta señor ministro. Rosa Gutiérrez ya demostró incapacidad en @Minsa Peru”, escribió al ser designada en esta institución.

Respondió por su designación

Mediante sus redes sociales, la letrada se pronunció sobre su crítica y manifestó que es momento de “revertir” lo que alguna vez criticó. Además, manifestó que continuará siendo emitiendo sus opiniones en las gestiones que correspondan.

“Ahora me estoy sumando a este equipo de EsSalud porque creo en una administración transparente y porque quiero contribuir. Si bien es cierto, voy a continuar probablemente siendo crítica, porque es con base en la libertad de expresión y opinión que tenemos las personas, pero ahora además toca remangarse las manos y todo eso que hemos criticado buscar revertirlo”, se lee.

Por su parte, Gutiérrez afirmó que se encargará de defender a los ingresos de los aportantes luego de ser conocido las graves deficiencias que presenta la institución. Mientras que Ampuero, mencionó que contribuirá en dar “una nueva imagen” a la entidad de Salud de 13 millones de asegurados, quienes denuncian que deben esperar meses para contar con una cita.

Asimismo, dijo que contribuirá con las entidades de justicias para que se sancione a los funcionarios que perjudiquen a los aportantes. Esto debido a que el Estado se encarga de su administración.

Designación de ministra criticada

Desde que anunció el ingreso de Rosa Gutiérrez, la funcionaria ha sido criticada por sus acciones que no pudo controlar en Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y otras regiones que se vieron perjudicadas por los efectos de los fenómenos climatológicos.

La entonces ministra de Salud llegó al Congreso para informar las cifras y el plan de emergencia que realizó en el marco de esta epidemia. Sin embargo, en medio de su discurso algunos parlamentarios juntaban firmas para presentar una moción de censura.

A los pocos minutos, la titular anunció su renuncia al cargo, a pesar de que días antes manifestó que no lo haría debido a que se siente en la capacidad de poder liderar esta cartera.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Fernando Varela, sostuvo que fue quien la propuso, ya que ella no fue censurada, sino que presentó su carta de renuncia. “En este gobierno no se recicla funcionarios […] Yo soy el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y yo he sido el que ha propuesto a la doctora Rosa Gutiérrez como titular de EsSalud” dijo.