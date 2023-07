Integrantes de ‘El Poder del Amor’, reality de Turquía, se reencontrarán en Perú para obra teatral

‘El Poder del Amor’ se juntarán en show.

Después de haber presentado con éxito su stand up ‘Juntos sí, pero no revueltos’, Shirley Arica regresa a los escenarios junto a Sebastián Tamayo, con quien tuvo un tórrido romance en el reality internacional ‘El Poder del Amor’.

Te puede interesar: Sheyla Rojas y la millonaria deuda que le dejó Pedro Moral por boda cancelada: “Fue un momento traumático”

Como se recuerda, esta relación causó revuelo en la prensa peruana, sobre todo por lo tóxica que fue, donde los gritos y llantos no faltaron.

El romance terminó muy mal, es por ello que sorprendieron al anunciar su stand up en mayo. Hoy en día regresan para brindar una segunda presentación el 17 de agosto en el Centro de Convenciones Bianca en Barranco.

Te puede interesar: Sunafil seguriá proceso por irregularidades laborales en el programa ‘Magaly TV La Firme’

En aquella ocasión confesaron lo nerviosos que estaban por reunirse nuevamente. Sebastián Tamayo señaló que primó el profesionalismo en este reto.

“Fuimos una pareja muy querida por la gente. El cariño para ambos fue muchísimo. Definitivamente, me llenó mucho, lamentablemente a veces las relaciones no tienen finales felices y por circunstancias de la vida a veces es mejor dar un paso al costado. Yo me siento tranquila, ya es un tema superado, pues ya pasaron dos años de este idilio amoroso. Rescato el amor que generamos en muchas personas”, indicó Shirley Arica en ese entonces.

Te puede interesar: La reacción de Magaly Medina luego de que Jefferson Farfán le ganara el juicio por difamación

Asimismo, descartó regresar con el colombiano, pues “ya es un tema del pasado. Además, “no hay tiempo para el amor”.

Regresan con sus compañeros de ‘El Poder del Amor’

Shirley Arica y Sebastián Tamayo presentaron su show en aquella ocasión con Mónica Cabrejos como invitada. Esta vez, han decidido tener a sus excompañeros de reality en escena.

‘Juntos sí, pero no revuelto’ contará con la participación del cantante Miguel Melfi, ganador de El Poder del Amor, que pondrá el toque musical y promocionará sus nuevos éxitos. Junto a ellos estará Austin Palao, que también le cantarán al amor.

En El Poder Del Amor, el público no decidirá quién será eliminado. Ellos decidirán quién ganará. La audiencia vota para elegir a la chica y al chico favoritos cada semana.

Revivirán su romance

Para alegría de muchos y sorpresa de otros, la pareja ha decidido basar su stand up en el romance que vivieron en el reality turco.

“El espectáculo regresa por pedido del público, la verdad la pasamos chévere la primera vez, en esta vez el show regresa renovado y con muchas sorpresas para el gusto de nuestros seguidores”, comentó la modelo.

En esta ocasión, la mediática modelo forma parte del espectáculo talk show, donde junto al galán colombiano hablarán de los momentos románticos que pasaron en el reality turco. La actriz cómica Marcela Luna, en el papel de cupido, buscará que Shirley y Sebastián se den una nueva oportunidad en el amor.

“Yo seré una especie de intermediaria pícara, una especie de cupido, que buscará unir a los dos tortolitos. A su vez, los pondrá en apuros cuando ambos cuenten su historia de amor. Será un espectáculo divertido, que vuelve a los escenarios al pedido del público”, indicó la comediante Marcela Luna.