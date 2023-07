Dina Boluarte responde sobre segundo libro plagiado: “No se ofreció al público”

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, se pronunció sobre el segundo libro que habría plagiado, según una investigación de Latina.

Te puede interesar: Aníbal Torres advierte al gobierno de Dina Boluarte que si se niega a dejar el poder “el desenlace será fatal”

En 2004, la mandataria habría elaborado, en coautoría con otras 6 personas, un libro de 224 páginas titulado “Los Aspectos Legales en la Responsabilidad Médica en el Perú”. Allí se abordan temas referentes al vínculo entre los médicos y los pacientes, la eutanasia y la ética profesional del personal de salud en el Perú. También se menciona las sanciones judiciales que pueden recibir los médicos.

Además de Dina Boluarte, esta publicación fue firmada por Anaya Cárdenas Efraían Javier, Marcial Quinto Gomero, Luis Alberto Gavancho Chávez, María Esther Chávez Serrano, Hugo Villar Mayta y Raúl Humala Trigoso.

Se trata del libro “Aspectos Legales en la Responsabilidad Médica en el Perú” que Dina Boluarte coescribió junto a Efraín Anaya Cárdenas, Marcial Quinto Gomero, Luis Gavancho Chávez y otros autores.

Con excepción de esta última persona, los demás autores, incluida la jefa de Estado, habrían plagiado el 55% del contenido de otras publicaciones, según el software Turnitin, utilizado en universidades del todo el mundo para detectar copias en investigaciones académicas.

Te puede interesar: Dina Boluarte se reunió con representantes Puno y Cerro de Pasco, pero mantiene su silencio por denuncia de plagio

Pese a esto, Dina Boluarte indicó en su curriculum vitae, presentado para postular a un cargo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que ella escribió este libro. La mandataria también figura en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) como la coautora de la publicación.

Tras la revelación, la presidencia del Perú emitió un comunicado en el que explican por qué se concluye plagio en la publicación que Dina Boluarte firmó.

Se lee que la presidenta redactó el libro por encargo de un grupo de abogados.

Te puede interesar: Dina Boluarte ante la ‘Tercera Toma de Lima’: “Las protestas violentas han generado caos y crisis”

“Hace casi 20 años un grupo de abogados solicitó a la señora presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra que compile algunas normas legales sobre responsabilidad médica, y eso fue lo que entregó”, respondió la entidad.

Dina Boluarte asegura que su labor en libro cuestionado por plagio fue solo compilar. (TV Perú)

También aclararon que el libro “solo fue un texto interno” y que por lo tanto no se vendió.

Para la parlamentaria, se habría detectado plagio en la publicación porque se mencionan varias leyes.

“Las normas legales o jurídicas no se plagian, existen legítimamente como tales y no tienen un autor definido o personalizado que pueda citarse”, contestó.

Pero no es la primera vez que Dina Boluarte habría plagiado una publicación. El mismo medio de comunicación reveló que en otro libro de 200 páginas, sobre funciones médicas, titulado “Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, también se detectaron indicios de plagio y la coautora es la actual jefa de Estado.

Uno de los firmantes de esta publicación es Raúl Humala Trigoso, quien trabajó como fiscal en el área de prevención del delito del Ministerio Público y en marzo de 2023 fue sentenciado por los delitos de actos contra el pudor y tocamientos indebidos.

La Corte Superior de Justicia de Loreto lo condenó a una pena de seis años de cárcel porque concluyó que agredió sexualmente a una niña de 10 años. Por esto, también debió pagar una reparación civil de S/20.000.

En conferencia de prensa, la misma Dina Boluarte respondió que nunca tuvo un cuestionamiento ético por su labor. “Quienes me conocen saben de mi conducta moral que me acompaña y me acompañó siempre”, afirmó.

Sobre la acusación de plagio, explicó que se trataba de una monografía en la que participaron varios abogados y que esto ocurrió hace casi 20 años.

“Nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público”, declaró.