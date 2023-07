Ruth Luque denuncia que policía la intervino por polos y pancartas en rechazo al gobierno: “Clara arbitrariedad”

Toma de Lima: PNP interviene a congresista Ruth Luque

Cuando llevaba un polo y pancartas en rechazo al gobierno, pero en apoyo a la Tercera Toma de Lima, la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, fue intervenida por la Policía Nacional del Perú (PNP). El hecho ocurrió cuando ella se desplazaba a bordo de su vehículo por la avenida Brasil, a escasos metros de un conocido centro comercial, en el distrito de Breña.

Un acompañante de la parlamentaria de izquierda grabó la intervención que luego ella compartió a través de su cuenta oficial de Twitter. Las imágenes muestran al efectivo policial, a quien lo identificó como José Daniel Corrales Zúñiga, hacerla descender de su vehículo para conminarla a revisar su maletera.

“Por el problema que hay ahorita en el país (la marcha), he visto que tienen una bolsa. Lo único que le estoy indicando es que voy a revisar qué cosa tienen. No es tan difícil”, se escucha al uniformado decirle a la legisladora, quien en ese momento vestía un polo con la frase “No matarás ni con hambre ni con balas” en referencia al gobierno de Dina Boluarte.

La parlamentaria Ruth Luque compartió una fotografía de los polos que llevaban ella y sus acompañantes al momento de ser intervenidos por la policía. (Twitter)

Tras ceder al pedido de la autoridad, se ve al efectivo sacar su celular y registrar la revisión de la maletera de la congresista. Abre las bolsas y saca las pancartas que habían al interior, para posteriomente pedirle a ella su DNI. Al personal de seguridad de la parlamentaria también le pidió identificarse.

“¿Cuál es la razón de la intervención? ¿Cuál es la razón? Lo que usted está haciendo es un arbitrariedad, porque para que usted intervenga me tiene que atribuir una responsabilidad. ¿Por qué me interviene solo a mí y no a los otros vehículos”, se le oye reclamar a la legisladora.

Aún con el celular en la mano, el suboficial de segunda de la PNP le responde: “Señora congresista, por si acaso, si usted desconoce, la policía está en prevención. Parte de la prevención... he verificado las bolsas que llevan ahí”.

Una de las pancartas que llevaba la legislador de Cambio Democrático en la maletera de su vehículo tenía una frase de protesta en contra de la violación de derechos humanos. (Twitter)

En su Twitter, Ruth Luque escribió: “Acabo de ser intervenida por el efectivo policial José Daniel Corrales Zuñiga. La razón: usar este polo y mi pancarta. Sin ninguna razón intervino el vehículo, he autorizado revise el auto. Su única explicación: ‘los polos, la marcha y el contexto’”.

En otro tuit, continuó con su reclamo: “Este es el polo del presunto delito y está es mi pancarta que justifica este abuso. Es una vulneración a mi derecho a ejercer protesta pacífica. Una clara arbitrariedad de la policía peruana que cuenta con el aval político de este gobierno q no cree en la democracia”.

A través de redes sociales, la congresista Susel Paredes se solidarizó con su colega por ser intervenida de esa forma. “Alertas con la libertad y modos de expresión. Si este atropello se registra contra una congresista, hay que estar alertas con los ciudadanos durante la marcha. Pésimo precedente. Mi solidaridad con Ruth Luque. Tome nota Ministerio del Interior. Cuidado con la arbitrariedad”, comentó.

Lanzó severa crítica a Dina Boluarte

En la víspera, la congresista Luque criticó severamente a la presidenta de la república, Dina Boluarte, por “no comprender” el derecho a la protesta del pueblo peruano.

“El mensaje que ha dado hace poco la señora Dina Boluarte es totalmente desconectado de la realidad, tengo la impresión de que intenta constantemente reducir el rechazo político que tiene e intenta encasillarlo a una demanda social”, dijo.

“No solamente minimiza, sino que intenta no comprender la dimensión del problema y de hecho su permanente recurrencia a estigmatizar, a decir que respeta el derecho a la protesta, pero luego nuevamente sale con afirmaciones que desde mi punto de vista solo provoca y enardece la indignación de la población”, acotó.