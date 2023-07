Jaime Bayly afirma que no le gusta asistir a los sets de televisión: “Me he vuelto holgazán y perezoso”

Jaime Bayly afirma que no le gusta asistir a los sets de televisión | Willax

Jaime Bayly volvió al Perú para presentar su libro ‘Los Genios’ y también firmar algunos ejemplares a sus seguidores. Sin embargo, fue inevitable que algunas cámaras no lleguen hacia él para hacerle diversas preguntas respecto a su vida o lo que recientemente está haciendo.

Fue así que las cámaras de ‘Amor y Fuego’ se acercaron al escritor para hablar con él. En un principio se refirió al éxito de su novela y lo que esto ha significado para él, además de hacer un pequeño resumen de lo que se cuenta en esta historia. Tras ello, la reportera del programa de Rodrigo y Gigi le consultó si existiría la posibilidad de tenerlo en vivo en el set y sorprendió con su respuesta.

Al inicio, mencionó que se ha vuelto una persona perezosa y lo que no le gusta de la pantalla chica es toda la preparación que hay detrás de cámaras. Incluso, mencionó que no le gusta mucho su apariencia.

“Eso lo veo más difícil porque me he vuelto muy holgazán, muy perezoso ya no me gusta ir a la televisión, no me gusta que me maquillen, estoy muy gordo, la gente se burla de mí se ríen” expresó al inicio.

Tras ello, señaló que sería muy difícil que haga esa excepción, por lo que solo le envió un saludo a los presentadores y los invitó a leer toda su obra. “La verdad es que les mando beso ya brazo los quiero mucho a Gigi y a Rodrigo, pero no prometo caerme descolgarme”, finalizó.

Jaime Bayly se refirió, una vez más, a Diego Bertie

A través de su columna semanal llamada “Mientras los dioses dormían la siesta” en el diario La Nación, el periodista peruano sorprendió al dedicarle un espacio al fallecido cantante Diego Bertie. Como se supo antes de la muerte del artista, ambos habían tenido una cercana relación, la misma que se había mantenido en secreto durante años.

En sus palabras, Bayly menciona que no tenía suerte en el amor y que pese a tener a muchas chicas lindas al frente, ninguna continuaba con él. Allí, se refiere a un músico que no quiso compartir su verdad y guardó por mucho tiempo un amor en secreto.

“Quién hubiera dicho que todos los amores, todos, terminarían mal. Las chicas lindas de la rotonda me dejaron por drogón. El músico subterráneo creía que el arte reñía con la higiene. No quiso el actor compartir su indecible verdad con el gran público que lo amaba, prefería ser un rehén de sus secretos”, expresa el texto.

Jaime Bayly volvió a recordar a Diego Bertie.

Pese a ello, explica que tuvo que continuar con su vida y recuerda su matrimonio con Sandra Masías, quien incluso lo animó a ser presidente. “Contra todo pronóstico, me casé con una mujer afrancesada que me dio dos hijas y me dijo que yo podía ser presidente”, agrega el texto.

Finalmente, recalca que fue en una novela en la que, a través de la ficción, pudo evidenciar todo lo mal que la pasó. “Contra viento y marea, publiqué una novela en la que, agazapado tras las licencias de la ficción, exhibí, suicida, todas mis miserias, todos mis vicios, todos mis pecadillos”, expresa el relato.