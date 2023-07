Jaime Bayly vuelve a recordar a Diego Bertie: “Prefería ser un rehén de sus secretos”

Jaime Bayly volvió a recordar a Diego Bertie.

Jaime Bayly sorprende cada de semana con sus columnas y recientemente ha estrenado un canal de YouTube en el que también relata diversas historias. Es así que este domingo 16 de julio, el escritor compartió una columna más en la que sorprendió al referirse, una vez más, al fallecido actor Diego Bertie.

En el texto habló de lo dura que fue su infancia y cómo es que su padre lo trataba. Menciona incluso que sentía que su progenitor había llegado a odiarlo con ferocidad y eso es lo que tiene en mente hasta la actualidad. “Por razones malparidas que escapaban a mi comprensión de niño bobo, mi padre el pistolero amaba a mis hermanas, pero me odiaba con ferocidad, a pesar de que era su hijo mayor y llevaba su nombre, o precisamente por eso. No era un odio esporádico, inconstante: era parejo y, por tanto, predecible”, menciona en parte de su texto.

Sin embargo, líneas más adelante se refiere al amor y lo que le tocó vivir en ese sentido. Allí, escribió una frase que no era más que una clara referencia a Diego Bertie, artista con el que tuvo una cercana relación que, muchos años más tarde, se reveló de boca del propio músico.

Jaime Bayly habló sobre la muerte de Diego Bertie en su reciente columna "El suicidio del actor".

Jaime Bayly se refiere a Diego Bertie

En sus palabras, Bayly menciona que no tenía suerte en el amor y que pese a tener a muchas chicas lindas al frente, ninguna continuaba con él. Allí, menciona a un músico que no quiso compartir su verdad y guardó por mucho tiempo un amor en secreto.

“Quién hubiera dicho que todos los amores, todos, terminarían mal. Las chicas lindas de la rotonda me dejaron por drogón. El músico subterráneo creía que el arte reñía con la higiene. No quiso el actor compartir su indecible verdad con el gran público que lo amaba, prefería ser un rehén de sus secretos”, expresa el texto.

Pese a ello, explica que tuvo que continuar con su vida y recuerda su matrimonio con Sandra Masías, quien incluso lo animó a ser presidente. “Contra todo pronóstico, me casé con una mujer afrancesada que me dio dos hijas y me dijo que yo podía ser presidente”, agrega el texto.

Finalmente, recalca que fue en una novela en la que, a través de la ficción, pudo evidenciar todo lo mal que la pasó. “Contra viento y marea, publiqué una novela en la que, agazapado tras las licencias de la ficción, exhibí, suicida, todas mis miserias, todos mis vicios, todos mis pecadillos”, expresa el relato.

Jaime Bayly habló por primera vez de Diego Bertie tras su fallecimiento. (Captura / Instagram)

La despedida póstuma a Diego Bertie

Luego de casi 10 días de la muerte de Diego Bertie, Jaime Bayly decidió hacerle un homenaje póstumo a través de una columna. Para aquel entonces, fue el propio cantante quien confirmó que sí había tenido un acercamiento con el escritor y así se cerró un capítulo lleno de rumores.

Después de este suceso, el periodista compartió su columna semanal en La Nación y esta vez habló de un viaje que había tenido con su familia a Alemania. Sin embargo, en las últimas líneas se refirió al hombre que le habría robado el corazón por muchos años y del que le dolió su partida.

“Recorriendo la ciudad, caminando por el puente peatonal que cruza sobre el río Meno, observando los centenares de candados que los amantes han dejado colgados en dicho puente, con sus nombres inscritos en las cerraduras como promesas incorruptibles de amor, Barclays ha visto un candado con las iniciales “D y J” y, conmovido, devastado por una tristeza que no cede, una pena que será infinita, ha derramado un par de lágrimas furtivas, sin que su esposa ni su hija lo adviertan”, sentenció en aquella ocasión.