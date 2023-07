Mauricio Fernandini se acogió a confesión sincera y no a colaboración eficaz: “No sabe qué pasó dentro del FMV”

En una reciente entrevista, el abogado Gino Dagnino, que es el encargado de la defensa del otrora periodista Mauricio Fernandini, afirma que su patrocinado eligió la confesión sincera y no a colaboración eficaz como muchos habían dicho. Dicha confesión fue dada ante la Fiscalía debido al caso de presuntos actos ilícitos en el Ministerio de Vivienda.

Te puede interesar: Mauricio Fernandini se pronuncia: “Quiere que lo condenen por su error, resocializarse y volver a vivir”

Según el letrado, revela que Fernandini no calificó para la colaboración eficaz debido a su falta de conocimiento sobre acciones de corrupción que se hicieron en el Fondo Mivivienda, pero admite que el comunicador es consiente que será inevitablemente condenado a prisión tras acogerse a esta figura legal.

“Todo lo están haciendo como si él fuese el pez gordo (...) Él no se puede acoger a colaboraciones eficaces porque él no sabe qué pasó dentro del Fondo Mivivienda. Él no sabe nada de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Él no puede acogerse a la colaboración porque no conoce”, comentó el abogado Gino Dagnino sobre la situación legal del periodista a un medio conocido.

Como se sabe, Mauricio Fernandini está encerrado en la Prefectura de Lima luego que se dictara detención preliminar por el plazo de 10 días, el mismo que se encuentra próximo a terminar, hoy lunes 17 de julio en el transcurso del día. En ese sentido, Gino Dagnino aclaró que el comunicador no quiere evitar una sentencia de prisión, al contrario que se le juzgue por su ‘error’, y que también espera que las autoridades y el público, reconozcan su sincero arrepentimiento y que solo ‘revela todo lo que sabe’.

Te puede interesar: Poder Judicial rechazó apelación de Mauricio Fernandini para anular detención de 10 días

“Cuando él se acoge a la confesión sincera, informa lo que hizo y, por eso, lo condenarán de todas maneras. Él no tiene beneficios como un colaborador eficaz que puede salir libre. La confesión sincera, de todas maneras, lo llevará a una condena. (...) Yo no sé si él pueda regresar a su vida profesional. Yo no quiero que vaya preso, pero sí que se respete el derecho de regresar a la sociedad”, advirtió el letrado en entrevista para La República.

Por otro lado, Dagnino se muestra en contra de la detención preliminar que está pronta de acabar y cuestiona que no haya sido detenido otros presuntos involucrados, como Pilar Tijero, Martín Montoya. Según el especialista en leyes, afirma que la medida tomada por el Poder Judicial puede considerarse ‘mediática’, puesto que el imputado ha laborado en diferentes medios de comunicación y de gran reconocimiento. Esto generaría mayor interés en el público.

Sada Goray y Mauricio Fernandini.

“Están siendo investigadas más de 30 personas. ¿Por qué no ha sido detenida la señora Pilar Tijero, el señor Montoya o Pasos, que son los que invirtieron para estos pagos ilegales? La disposición es mediática. Todos se van con Mauricio Fernandini porque es la persona conocida. Él, llama a la prensa, pero eso no es correcto. El ámbito judicial no puede prestarse a esa situación”, aseguró.

Te puede interesar: Mauricio Fernandini: solicitan ampliar declaración indagatoria porque “tendría información clasificada”

Finalmente, el abogado que lleva la defensa del periodista, advierte que el caso de su patrocinado tendría alguna ‘irregularidades’ en la investigación y confiesa que las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público podrían abrir un nuevo proceso de investigación en contra de las personas con mucho ‘poder’ y que estarían vinculadas con el exmandatario Pedro Castillo.

Mauricio Fernandini admite estar avergonzado por su delito

El letrado Gino Dagnino afirma que Mauricio Fernandini reconoce que cometió un delito y espera que las autoridades determinen la condena que deberá cumplir hoy lunes 17 de julio, pero asegura que su patrocinado está avergonzado y que quiere resocializarse.

“Él no va a tener un eximente de pena. Él va a ser condenado, él lo sabe, lo que quiere es que lo condenen por su error, resocializarse y volver a vivir. Esa es la intención de Mauricio. Él no lo ha negado (...). Tiene el derecho a aceptar su delito, que lo condenen y, luego, reiniciar su vida, que es lo que él está buscando”, declaró el abogado defensor del otrora comunicador en entrevista para Canal N.