Fiscalía responde a la familia de Sada Goray luego que pidieran a Patricia Benavides protegerla

Este lunes, el Ministerio Público respondió al pedido de los familiares de Sada Goray, quienes emitieron un comunicado público en el que hacen mención expresa a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que “cumpla con su palabra de proteger” a la empresaria quien actualmente se encuentra con detención preliminar.

Según mencionaron los parientes de la empresaria, “su vida está seriamente en riesgo” por los constantes acosos anónimos que ha estado recibiendo, por lo que se encuentran angustiados con el futuro judicial que le espera.

Recordaron también que Goray se presentó de forma voluntaria a colaborar con la justicia luego que el exasesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, fuese capturado. Desde entonces, habría estado recibiendo amenazas que llegaban hasta el extranjero donde se encontraba la empresaria antes de ser detenida. Fue por ello que fue considerada en el programa de víctimas y testigos.

En dicho comunicado, la familia de Sada Goray indica que la empresaria se reunió con la fiscal Patricia Benavides y que fue ella misma quien le habría prometido que la protegería con tal de revelar información del caso de presunta corrupción en el gobierno de Castillo Terrones que hoy continúa siendo investigado.

“Hacemos un enérgico llamado a la Fiscal de la Nación, quien en su momento solicitó la colaboración de Sada para luchar contra las mafias que han infiltrado nuestro Estado y le pedimos que cumpla su palabra de protegerla ante su decisión de contribuir con la justicia en esta lucha. Instamos a que su colaboración se mantenga y que se proteja a aquellos que se arriesgaron para poner fin a la impunidad”, añadieron.

Comunicado de familia de Sada Goray

Fiscalía responde

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio Público aclaró que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no interviene en la investigación contra la empresaria Sada Goray debido a que no está dentro de sus competencias. En ese sentido, señaló que el caso lo tiene a cargo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.

“La señora Sada Goray Chong no es investigada por el despacho de la Fiscalía de la Nación porque no es una alta funcionaria del Estado (no tiene prerrogativa ni inmunidades). La investigación en contra de Sada Goray está a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder”, se lee en el documento.

Asimismo, remarcaron que Benavides Vargas “no interviene en los procedimientos de colaboración eficaz de personas que no sean altos funcionarios” y que el equipo de fiscales a cargo del caso “actúan con independencia de criterio”.

Prisión preventiva contra Sada Goray

Como se recuerda, la gerente general de la empresa Marka Group fue detenida el pasado 07 de julio de forma preliminar, en el marco de las investigaciones por las presuntas coimas al gobierno de Pedro Castillo para beneficiarse con sus proyectos en el Fondo MiVivienda. Este lunes 17 de julio, se vence el plazo de detención preliminar contra ambos detenidos.

Recientemente, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder oficializó su solicitud al Poder Judicial para que se dicte una orden de prisión preventiva contra la empresaria y el periodista Mauricio Fernandini.

El equipo de fiscales a cargo de este caso solicitó una medida de prisión preventiva de 36 meses contra los imputados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada.

El requerimiento también alcanza a Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johanson, exdirectores del Fondo MiVivienda; y Luis Mesones Odar, exasesor de Arroyo. Los tres implicados habrían sido designados en dichos cargos a solicitud de Sada Goray, con la intención de beneficiar a su empresa Marka Group en proyectos inmobiliarios.