Kevin GG, el youtuber español que considera al Perú “potencia mundial” y visita los lugares más recónditos del país

El youtuber Kevin GG niega que Perú sea un país tercermundista y lo compara con otros países a los que ha viajado. (Infobae / Valeria Coca)

Ni el buen sueldo que ganaba en Inglaterra, ni la calidez de su hogar en España fueron suficientes para que Kevin González Llopis —más conocido como Kevin GG— se quedara con las ganas de viajar por el mundo. Después de ahorrar 30 mil dólares por un año y medio, agarró sus maletas y, junto a su novia Bárbara, se subió a un avión con dirección a la India. Esta fue su primera parada, una de las muchas, antes de arribar al Perú.

Publicó su primer video en YouTube, en octubre de 2018, con el objetivo de que su familia fuera testigo de sus vivencias al otro lado del planeta. Jamás imaginó que se convertiría en referente de todos aquellos con el sueño de pisar los mismos países que él. Fue así que continuó sus travesías, ahora con la confianza de 50 mil seguidores, en Tailandia, Filipinas, Nepal y varios sitios de Asia.

Todo cambió en el 2020, cuando decidió al fin viajar a Latinoamérica. Pero la pandemia del COVID-19 hizo que sus sueños de visitar los lugares turísticos más atractivos de Colombia, Perú y Argentina se hicieran cada vez más lejanos. De vuelta en España, encerrado en su cuarto por la cuarentena, sus seguidores le hicieron una singular propuesta: reaccionar a varios videos peruanos.

Kevin GG junto a su madre reaccionando a los primeros episodios de Pataclaun, conocida sitcom que se transmitió por Latina TV a fines de los noventa.

“La gente me decía: ‘Kevin, tienes que ver la clausura de los Juegos Panamericanos, tienes que ver Yo Soy, Pataclaun, las danzas, los paisajes’. Entonces, le dije a mi hermana Iris: ‘¿Quieres que grabemos esto y luego lo subamos?’. Lo hicimos y se viralizó, pero yo con eso no gané nada porque todos los programas tenían derechos de autor”, expresó en diálogo con Infobae Perú.

Ya enamorado del Perú, Kevin GG planeó su visita al país una vez abrieron las fronteras. Sin embargo, hubo quienes le aconsejaron que mejor no lo hiciera. Hoy, el creador de contenido está feliz haber hecho caso omiso a dichas “recomendaciones”.

“Me decían que para qué iba a ir, qué interés tenía el Perú, que era un país tercermundista. Llegué aquí y les dije: ‘¿Cómo que es tercermundista?’. Tercermundista es India, ahí sí notas las clases sociales bajas; hay vacas por la calle, ríos por los caminos, creencias totalmente diferentes y mil veces más pitidos (en referencia al tránsito vehicular)”, resaltó.

Kevin GG conversó con Infobae Perú sobre su llegada al país y los destinos que visitado en los últimos meses.

Una travesía sin fin

Desde que arribó al país por primera vez en el 2021, Kevin GG ha recorrido lo largo y ancho del Perú; desde el Cerro San Cristóbal y las zonas más picantes de La Victoria hasta Machu Picchu y las hermosas playas del norte. Y va por más, mucho más. Para el cierre de esta nota, el youtuber español ya estará paseando por Chincha. ¿Su próximo destino? Es incierto, pero eso hace que su paso por el país sea emocionante.

Kevin GG

Y aunque mucha gente no lo crea, el español de 31 años está preparado para visitar los lugares más recónditos del país, aunque sean peligrosos. Kevin GG es consciente que, aunque el Perú es hermoso, hay zonas en las que debe tener especial cuidado.

“Yo no puedo entrar solo a muchas zonas. A veces algún delincuente me reconoce y ha sido como ‘Hola’, y ya. Eso me pasó en La Rinconada. Yo voy con cámaras y todo un equipo, hay todo un estudio detrás, vamos chalequeados. A mí me encantaría conocer todos los lugares, me da pena que sean peligrosos, pero valen la pena. Cuando estuve en los Barracones, me comí una causita y un arroz chaufa en la calle, estaba espectacular y muy cómodo, a S/2.50″, dice.

Kevin GG viaja por el mundo en compañía de su novia Bárbara, también española.

Según el creador de contenido, seguirá realizando estos viajes hasta donde su bolsillo le permita hacerlo.

“Bastante gente piensa que por ser youtuber o influencer todo es canje, pero eso es mentira. Yo he ahorrado para hacer estas expediciones. Sí es verdad que me ayuda una agencia, pero de ahí yo pago todo, todo. Ha pasado alguna vez que un restaurante o una municipalidad está interesado en que yo promocione ciertas cosas, ahí sí se habla (el tema del pago), pero son poquísimas veces”, aclara.

Kevin GG junto a su novia Bárbara disfrutando de los carnavales de Cajamarca. "No es lo mismo verlo que vivirlo", asegura.

“Perú es potencia mundial”

Después de recorrer varios parajes del país, Kevin GG lamenta que los turistas visiten únicamente Machu Picchu, una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Sin embargo, no culpa a los extranjeros por su decisión, sino a la Marca Perú por centrarse en promocionar la sagrada ciudadela inca. Para él, la gestión que se está dando no es la correcta.

“Entiendo que promocionan esta maravilla del mundo porque es una fuente genial de ingresos, pero hay muchísimas cosas que podrían ser también una maravilla. ¿Cómo es posible que con todo ese dinero no se enfoquen en buscar más? Tienen Choquequirao, las ruinas en Trujillo, lugares espectaculares en Piura y la selva. Pero no, habrá gente que venga al Perú directo a Machu Picchu solo un día”, indicó.

El creador de contenido, de nacionalidad española, considera que Marca Perú solo promociona Machu Picchu y deja en el olvido a otros lugares turísticos. (Infobae / Valeria Coca)

Kevin GG asegura que, pese a que su intención principal no es la de promocionar el Perú con su canal de YouTube, está contento con el trabajo que viene realizando. “Creo que he generado interés en el extranjero en venir a conocer el Perú y hasta estoy moviendo el turismo nacional. Todos los días recibo e-mails y mensajes, donde me dicen que quieren que visite su barrio”.

“Perú es potencia mundial, pero quizás no es tan valorizado a nivel mundial. Yo creo que dentro de siete u ocho años, si cambia la gestión, si cambia la ideología y hay más unión, no por el pueblo, sino por los de arriba, creo que Perú podría ser increíble”, reflexionó.

Kevin GG cuenta con más de 700 mil suscriptores en Youtube. Sus videos relacionados al Perú superan las 100 mil visualizaciones.

Enamorado de la comida peruana

Pocos saben que Kevin GG quedó cautivado con la gastronomía nacional antes visitar el país. Su primer acercamiento se dio en el 2019, cuando sus amigos lo llevaron a un restaurante de comida peruana ubicado en España. Ya cuando estuvo en Perú y probó algunos platos, como el ceviche, el lomo saltado y la causa limeña, no quiso regresar a Europa.

En cada uno de sus viajes, ha probado nuevos sabores y ha degustado animales que jamás pensó comer. “La primera vez que vi el cuy, me chocó verlo empalado. Yo tenía uno de mascota”, recuerda el youtuber español. “No me gusta mucho el tocosh, el suri y el seco de frejoles, pero esto último es porque yo no soy fan de los frejoles”, agrega.

Kevin GG ha calificado al Perú como "el mejor destino turístico" para comer.

Hasta el momento, Kevin GG resalta que la mejor comida peruana que ha probado ha sido en Central, del destacado chef Virgilio Martínez y que ha sido elegido como el mejor restaurante del mundo dentro de la lista The World’s 50 Best Restaurants.

Tan grata fue su experiencia que no teme defender al restaurante de las críticas, pues comer en el local ubicado en Barranco no es nada barato.

“He visto que hay bastante gente que dice que es muy caro y que prefieren su pollo a la brasa. ¿Es caro? Sí, pero creánme cuando digo que otros de los mejores restaurantes del planeta no cuestan 300 dólares, sino mucho más. Para ser el mejor del mundo, los precios son asequibles”, apunta.

Kevin GG habló sobre su experiencia comiendo en Central Restaurante, elegido como el mejor restaurante del mundo. (Infobae / Valeria Coca)

Un ‘causa’ más

Kevin GG lleva viviendo en Perú cerca de seis meses y se nota: aunque no ha perdido el acento español, es imposible que no se le escape un “oe, “causa”, “asu mare” y otras jergas propias de los peruanos durante nuestra conversación. Actualmente, se moviliza dentro del país con carné de extranjería y está luchando por conseguir la nacionalidad peruana.

“No sé lo que haré en mi vida. Quizás mañana me voy a vivir a Arequipa, que me encanta. Mi mamá siempre me ha dicho que haga lo que quiera y que cuando me canse, cambie. Lo único que sé es que uno de los motivos que me han impulsado a vivir en Perú es que necesito actividad en mi vida. En España tenía trabajo, una vida muy lineal y tranquila, envidiable para muchos. Pero eso me causaba estrés, yo necesito adrenalina y eso me da el Perú”, asevera.

Para Kevin, el Perú ha sido el mejor destino de su vida. “Estoy aquí por muchas cosas, me gusta viajar y Perú tiene muchos lugares. Me gusta comer y Perú es el mejor país del mundo para eso. Me gusta grabar videos y este país tiene mucho contenido: gastronómico, paranormal, cultural e histórico. La gente piensa que estoy acá por Youtube, pero no”, complementa el popular influencer.