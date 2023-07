Youtuber Kevin GG cuestiona la gestión de Marca Perú: “Me da rabia, se han centrado en Machu Picchu porque ve plata de ahí”

El youtuber español, Kevin GG, explicó por qué no está de acuerdo con la gestión de Marca Perú. Somos NDG / Youtube

Kevin Gonzales, más conocido como Kevin GG en las redes sociales, es un popular youtuber español que enseña al público las vivencias de los viajes que realiza alrededor del mundo. Desde que radica en Perú, hace tres años exactamente, el creador de contenido comparte videos relacionados a la gastronomía y a los atractivos turísticos que ofrece el país.

En entrevista con el canal SomosNDG, Kevin GG explicó las razones que lo llevaron a mudarse a la capital, pese a tener su vida hecha en España. También reveló por qué no está de acuerdo con la gestión de Marca Perú, iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que impulsa el turismo en nuestro país.

Kevin GG cuenta con más de 700 mil suscriptores en Youtube.

“Me quedé por la comida. Me han flipado muchas cosas. He encontrado un país en el que tengo la actividad que en España no tengo. Si bien es cierto que España es mucho más tranquila y con más seguridad, acá hay una energía completamente diferente. Y yo conozco muchos países: Tailandia, India, Nepal, Filipinas. Pero aquí he encontrado un país que me da la energía que yo necesito”, señaló el youtuber.

Asimismo, aseguró que no se “enamoró” de Perú por Machu Picchu, una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo Moderno, sino de todos los lugares por los que paseó en su momento: Arequipa, Trujillo, Iquitos, las playas del Norte, entre otros lugares.

Kevin GG en Choquequirao. "El Perú no deja de sorprenderme", indicó.

Mala experiencia con Marca Perú

Durante la conversación, Kevin GG resaltó que ha llegado a visitar la ciudadela de piedra Choquequirao, ubicada en Cusco, la que considera una verdadera “maravilla del mundo”. “La gente no lo conoce y para mí es mucho más imponente que Machu Picchu. La cantidad de terrazas que hay ahí, parece un juego de la Play. Es prácticamente virgen”, manifestó.

El creador de contenido español contó que, luego de visitar este sitio arqueológico, conversó con miembros de Marca Perú para que lo ayuden a promocionar Choquequirao. Sin embargo, la entidad se negó a colaborar con él.

El youtuber español no está de acuerdo con la gestión de Marca Perú. Youtube

“Me han dicho que no les interesa. No porque fuera yo, sino que les interesaba que yo fuese a Machu Picchu. Les dije: Yo pensaba ir de Choquequirao a Machu Picchu’. (Y respondieron) ‘No nos interesa porque es de difícil acceso para el turista’. Yo me quedé de piedra”, manifestó.

Kevin GG considera que Marca Perú no está promocionando de manera correcta los demás destinos turísticos que ofrece el país.

“No estoy de acuerdo con su gestión. Perú es un país rico a nivel mundial, una potencia, y no lo hacen por la gestión. Me da rabia (...) No se han dado cuenta que estamos en un país que tiene muchas más maravillas que Machu Picchu. El sistema se ha centrado solo en Machu Picchu porque ven plata de ahí. Podrían ganar más si promocionan las playas del norte, la comida, los carnavales, acá hay cientos de cosas que no están aprovechadas”, señaló, indignado.

Kevin GG pide a los turistas que no solo visiten Machu Picchu, sino otros destinos del Perú.

¿Qué hacía Kevin GG antes de ser youtuber?

Antes de dedicarse a su faceta como youtuber, Kevin GG trabajaba en Inglaterra como manipulador de equipaje en un aeropuerto de la ciudad.

“En Inglaterra se gana mucha plata, es caro vivir allá, pero compensa. Cargaba 300 maletas al día, que no te tratan muy bien la lumbar. Como trabajaba tanto, me dio la idea con mi novia: ‘¿Qué tal si dejamos todo y nos vamos a viajar por el mundo?’. Nuestro primer país fue India. Subimos un video y llegó al millón, se hizo viral. Y ahí moneticé el canal y pensé: ‘Puedo ganar dinero de esto’”, recordó en SomosNDG.

Actualmente, trabaja en Youtube y se dedica por completo a sus redes sociales. “Hay veces que me va bien y hay veces que me va mal”.