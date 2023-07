El Mapa de Sebas, el ingeniero marítimo que dejó su trabajo para enseñar historia de Perú en YouTube

Sebastián Chumbe, creador de 'El Mapa de Sebas'.

Conocer la historia del Perú o la historia universal suele tomarnos varios años de este curso en nuestra etapa escolar e incluso muchas veces creemos que no sabemos todo o simplemente no logramos resumir por completo. Seguramente para muchos los exámenes de historia, geografía o afines pudieron ser los más complicados, lograr memorizar, nombres, países y fechas suele ser un tanto complejo, sin embargo, hay quienes tienen en estos hechos su afición.

Te puede interesar: Mauricio Mesones es el cuarto eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’

Este es el caso de Sebastián Chumbe, también conocido como El Mapa de Sebas, un ingeniero marítimo que por cosas de la vida tuvo que ser dado de baja, pero pese a tener un trabajo estable y con un buen sueldo sentía que algo no llenaba su día a día. En sus ratos libres veía videos de historia o geopolítica —aunque curiosamente en el colegio ese no era su curso favorito— sin imaginar que, tiempo después, este se convertiría en su trabajo.

“Me gradué de ingeniero marítimo de la escuela naval del Perú. Estuve cinco años de cadete y tres años de oficial. En 2014 me dan de baja por causal médica y bastante rápido consigo un trabajo en una empresa privada. No me podía quejar porque tenía una buena paga, buen ambiente laboral, pero el trabajo de oficina era muy rutinario. Una manera en la que me distraía era ver algunos videos de YouTube. Yo veía algunos clips de historia, geopolítica y más. Un día me dije si hay gente haciendo eso, ¿por qué no podría hacerlo yo?”, contó a Infobae Perú

Sebastián Chumbe inició 'El Mapa de Sebas' en el año 2018.

Fue así que, entre tanto que veía y aprendía decidió apostar por este proyecto. Aunque se mantenía trabajando en oficina, decidió tomarse un tiempo para hacer su primer video y el que hasta hoy sigue dando de qué hablar. ‘La historia del Perú en 12 minutos’.

Te puede interesar: Al Fondo Hay Sitio: Francesca entra en shock al darse cuenta que Claudia Llanos sigue con vida

Este clip vio la luz en junio del 2018 y solo pasaron unos meses para que la monetización llegara y con ello decidiera dedicarse a lo suyo: contar la historia en YouTube.

“Es en el 2018 cuando todavía estaba trabajando en esta oficina que la hace mi primer video, que es la historia del Perú. En doce minutos. Para junio de ese año lanzcémi primer video y a partir de eso comienzo a sacar un video semanal nada más. Trabajaba sábado, domingo, feriado, vacaciones. Más o menos para diciembre del mismo año me aceptan el programa de monetización y empecé a ganar dinero. Recién en abril 2019 es que renuncio y ya me dedico al 100%. Fue menos de un año que decidí dejar el trabajo oficina y dedicarme nada más a lo mío”, reveló.

“Empecé solo y ahora somos 5 personas”

Sebastián Chumbe decidió ponerle ‘El Mapa de Sebas’ a su canal porque comenzó hablando de la historia del Perú y la raíz de la explicación se basó en un mapa. Decidió dejar su nombre porque siempre creyó que su comunidad iba a crecer y quería que sea reconocido y así es, poco a poco más usuarios reconocen su trabajo y destacan su talento.

Te puede interesar: Las más pegadizas: estas son las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Perú

Sin embargo, no todo fue bonito desde el inicio. Armar ‘La historia del Perú en 12 minutos’ le tomó cuatro días. Redactó, hizo su storyboard, lo productor, lo grabó, finalmente lo editó y publicó en las redes sociales. Actualmente, con mayor demanda y publicando dos videos semanales, no podía hacer este trabajo solo.

Sebastián Chumbe y su equipo de 'El Mapa de Sebas'.

Sebastián contó que tiene un equipo de cuatro personas, aunque él sigue siendo la cabeza y mantiene la esencia en los videos, por lo que tener quienes lo ayuden facilita a emitir más videos en menos tiempo. Ahora un clip como ese le tomaría dos días de trabajo.

“Ahora somos un equipo de cinco personas, cuatro editores y yo que estamos trabajando en el canal. Actualmente ese video podría hacerlo en dos días de trabajo. Yo, haciendo mi parte que me dedico exclusivamente a hacer el guión, el storyboard, la grabación de voz y la grabación de video. Todo lo que es la producción y la edición, ya se dedican los los editores”, comenta Chumbe.

“Nunca lo tomé como un hobby”

Hace algunos años crear contenido para YouTube era tomado con un hobby, pero ahora muchos de los creadores de contenido viven de eso y se ha convertido en su fuente de trabajo. Aunque tenía un horario de oficina y un sueldo cada mes, Sebastián Chumbe apostó y comenzó a trabajar en sus videos, desde siempre supo que iba a convertirse en su trabajo.

“Yo nunca que lo tomé como un hobby, porque yo si estaba apuntando a eso. En una primera instancia yo consideraba que tenía dos trabajos”, comenta entusiasta a Infobae Perú.

Y es así, su contenido no solo se ha convertido en un espacio para conocer un poco más de forma esporádica o para distraerte durante el día, sino que se ha vuelto una fuente de información cuando queremos estudiar historia. En sus propios contenidos, los usuarios relatan que han aprendido más con estos cortos que en muchos cursos escolares, pero no solo eso, pues también le han hecho saber que su trabajo es referencia a la hora de dictar clases.

Sebastián Chumbe ha dado algunas charlas sobre su trabajo como creador de contenido.

“Hay niños de colegio que me ponen: ‘oye, Sebas, ¿contigo aprendí más que con la profesora?’ O incluso algunos que me ponen: ‘mi maestro me recomendó tu video, pero después de la clase de historia me quedé viendo otros’”, comentó el creador de contenidos.

Su dinamismo y facilidad para resumir y explicar los temas de la historia lo han llevado a pensar en profesionalizarle. La docencia es algo que le gustaría mucho, pues ya ha tenido cierta experiencia en charlas y conferencias, pero tiene claro que profesionalizarse lo ayudará a tener mejor contenido para sus seguidores.

“De hecho, sí me gustaría mucho (ser docente). Ya he dado algunas charlas, algunas conferencias, todo ad honorem hasta ahora. Yo decidí que para poder seguir ese paso, necesito profesionalizarme, porque técnicamente yo soy un aficionado a la historia porque no tengo ningún título. Ahora en octubre ya estoy voy a comenzar a estudiar un máster en relaciones internacionales. Este es un paso un poco más persona, pero me va a ayudar a profesionalizarme personalmente y eso de todas maneras me va a dar más ideas para nuevos videos”, expresa para nuestro medio.

El Mapa de Sebas recibió la placa dorada del primer millón de suscriptores

El trabajo de Sebastián Chumbe y su equipo cosechó uno de los más grandes logros para un creador de contenido, sobre todo ahora en una época en la que la competencia es mucho mayor y lograr atrapara al público se convierte en todo un reto. La ansiada placa dorada llegó y así ‘El Mapa de Sebas’ se consagró como el primer canal en Latinoamérica que habla de historia en lograr esta cantidad de suscriptores.

El creador de este canal se mostró contento y satisfecho de los resultados de su trabajo. Afirmó que este es un logro que no todo pueden obtener, pero es una recompensa a su constancia del día a día.

El Mapa de Sebas logró el millón de suscriptores.

“Para mí es un hito muy especial en mi vida. Porque creo que es a lo que aspiran muchos creadores de contenido en YouTube. Alcanzar la placa del millón es algo que no cualquiera lo puede lograr y ha sido el resultado de cinco años de duro trabajo esfuerzos y de trabajo en equipo”, mencionó.

Aunque este ha sido una meta alcanzada, Sebastián no se queda de brazos cruzados. Espera diversificar su canal y en algún momento tener videos sobre viajes. Dentro de poco llevará su maestría en Europa y desde allí quiere seguir contando historias, mientras tanto no descuidará su canal y continuará con el contenido al que siempre nos tiene acostumbrados.