Dina Boluarte: aprobación de la presidenta se mantiene en 14%, pero rechazo aumenta a 79%, según IEP

El 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte dará su primer mensaje ante el Congreso.

A días de cumplir siete meses en el cargo de presidenta de la República y a días de enfrentar una nueva edición de la Toma de Lima, la desaprobación de Dina Boluarte sigue en aumento. Según la última encuesta de Ipsos, publicada por Perú21, el rechazó de la ciudadanía hacía la jefa de Estado ascendió a 79%, mientras que la aceptación se estableció en 14%.

En junio, la desaprobación de Boluarte alcanzó el 77%, entretanto, nuevamente un 14% mostraba conformidad con el actual gobierno.

Aprobación y desaprobación de Boluarte.

Un escenario similar ocurre en el caso del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien este mes obtiene un 17% de aceptación y 72% de rechazo.

Ipsos realizó el sondeo entre el 13 y 14 de julio, cuando ya se había dado a conocer el presunto plagio del más del 55% en el que habría incurrido la mandataria en el libro de su coautoría El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Punto Final reveló que existen párrafos y páginas completas que no fueron citadas ni referenciadas adecuadamente, lo que constituiría el presunto delito de plagio. Este ilícito está tipificado en el artículo 219 del Código Penal.

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y 90 a 180 días multa, el que, con respecto a una obra, la difunda como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena”, dice el referido apartado.

Boluarte Zegarra consignó esta obra en su hoja de vida con la que postuló a un puesto en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En futuras presentaciones, la mandataria removió esta información.

El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario es el libro que consignó Boluarte en su hoja de vida.

Rechazo al Congreso sigue en aumento

En medio del receso parlamentario y nuevas denuncias contra legisladores, la reputación del Congreso de la República sigue en declive: la desaprobación aumenta a 85%, mientras que la aceptación ahora es de un solo dígito, 9%.

Una de las últimas controversias en el Parlamento tiene como protagonista al accipopulista Jorge Luis Flores Ancachi, quien exigía a los trabajadores de su despacho el 10% de las remuneraciones y el 50% de bonos.

“Con ustedes había quedado bien claro de que nos iban a apoyar con el 10% (de sus sueldos). Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes y con los bonos al 50%. Lo han cumplido en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad. No veo que lo hagan con ese mismo cariño que lo hacen los demás. Por ejemplo, yo lo veo a Juancito que se preocupa como si le pesara el dinero. Y me dice: ‘Congresista, ya’”, reclama Flores Ancachi en un audio difundido en Cuarto Poder.

Otra de las polémicas en el Congreso son los viajes pagados por empresas que aceptan los parlamentarios. Tal es el caso del también acciopopulista Luis Aragón, quien viajó a España con financiamiento de Huawei y tiempo después estampó su firma en proyectos de ley a favor de la industria de los autos eléctricos.