Hernando Cevallos aseguró que gobierno actúa de forma dictatorial al designar a Rosa Gutiérrez como jefa de EsSalud

Criticó que gestión de Dina Boluarte elija a exministra de Salud, quien fue señalada por no aplicar medidas a tiempo para frenar casos de dengue.

El exministro de Salud Hernando Cevallos, quien estuvo a cargo de este sector durante la pandemia del coronavirus, criticó la designación de Rosa Gutiérrez como jefa del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Gutiérrez renunció al Ministerio de Salud en junio de 2023, luego de que el Congreso buscara censurarla por su deficiente labor para frenar los casos de dengue, enfermedad que causó cientos de muertes durante el primer semestre del año.

En entrevista para ‘Al Estilo de Juliana’, Cevallos opinó que la reciente elección de la exministra de Salud como presidenta de EsSalud evidencia una conducta dictatorial de parte del gobierno de Dina Boluarte.

Fundamentó su opinión en que el sector no evaluó la labor de otros profesionales de la salud que podrían desempeñar un mejor trabajo en la red de hospitales administrados por el Seguro Social de Salud (EsSalud).

“Yo creo que esto es parte de una actitud dictatorial por parte del gobierno. Yo tomo las decisiones y todo el mundo acata. Pero además aquí hay varias cosas que aparecen. La primera es que esta de alguna manera es una continuidad de la falta de seriedad con que el gobierno abordó la problemática del dengue en el país”, agregó.

Para Cevallos, las muertes que dejó el dengue durante la gestión de Gutiérrez pudieron evitarse; sobre todo porque ya se tenía una mala experiencia por la pandemia del coronavirus.

Pero la actual presidenta de EsSalud no aplicó buenas medidas de prevención de este mal, lo que causó que el Perú liderara la lista de países donde más personas fallecieron por dengue.

“Luego, de lo que nos pasó con el COVID-19, estos cientos de peruanos que fallecieron por el dengue pudieron evitarse. Sin ninguna duda, si hubiera habido una política preventiva y si hubieran tomado medidas efectivamente hubiésemos tenido otra capacidad de respuesta”, opinó.

En ese sentido, aseguró que el actual Ministerio de Salud no respetó la meritocracia al elegir a Gutiérrez para ocupar el importante cargo, en un momento en el que los casos de Guillain Barré van ascendiendo en el país.

“El gobierno no lo hizo. La exministra actuó de manera errada durante esta epidemia. Ahora, esta designación de la exministra frente a EsSalud significa que el gobierno no hace un análisis de meritocracia de qué funcionarios necesitamos en cargos claves, con los problemas que tenemos en la seguridad social”, señaló.

Ahora, Rosa Gutiérrez deberá enfrentar desde la presidencia de EsSalud la atención de las enfermedades que causará el fenómeno El Niño Global.

Para Cevallos, el sistema de salud peruano debe alistar medidas para encararlo, ya que actualmente los servicios que ofrecen son deficientes.

Además, su selección indica que el gobierno no está haciendo un buen trabajo para atender la salud de los peruanos y peruanas.

“Dentro de la perspectiva de generar una transformación profunda de estas instituciones y buscar un sistema de salud donde converjan el esfuerzo de estas instituciones, (no se deben) designar funcionarios porque a mí me cae bien o porque tengo algunos intereses personales. Me parece que es una irresponsabilidad por parte del gobierno muy grande y muestra la poca seriedad en el manejo de la salud”, comentó.