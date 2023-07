Día del Pollo a la Brasa: la mejor manera de disfrutar nuestro plato bandera saludablemente

Comer pollo a la brasa de forma saludable sí es posible. Foto: Composición

Hoy en días muchas personas han optado por llevar estilos de vida más saludables en aras de mejorar su estado de físico, mental y, por qué no, buscar una mejor imagen personal.

Lo cierto es que, para adoptar una dieta, nunca faltan las tentaciones y es difícil resistirse a manjares como el pollo a la brasa, que tendrá su propia celebración este domingo 16 de julio, tal como se viene haciendo cada año desde 2010.

La buena noticia es que no hay necesidad de privarse de este delicioso representante de nuestra gastronomía peruana, ya que más allá de lo que muchos creen, hay formas de disfrutarlo que resultan saludables, deliciosas y libres de culpa.

Una forma saludable de consumir nuestro plato bandera

Antes que nada, es necesario recordar que el pollo es una carne blanca y magra, cuya cocción (no frita) es una opción adecuada siempre y cuando no se abuse del consumo. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que se deben seguir para hacer del “pollito a la brasa” un platillo que genera saciedad y no impacte negativamente en nuestra salud.

Evitar el consumo de pollo a la brasa acompañado de bebidas como las acompañado de bebidas como las gaseosas . En su lugar se puede optar por bebidas naturales como la limonada, chicha morada o maracuyá.

Consumir una porción de papas fritas adecuada, que puede corresponder a un cuarto del plato.

Estas pueden ser reemplazadas por media taza de arroz blanco o una papa sancochada o al horno. También se puede utilizar media porción de choclo.

En lugar de aliñar las ensaladas con la vinagreta que ofrecen las pollerías, se puede utilizar un aliño con base de yogurt natural, agregando una cucharada de mostaza, sal, limón y pimienta al gusto.

Optar por salsas preparadas en casa , como es el caso del ají que en su presentación de restaurantes suele tener una alta cantidad de grasas.

No excederse en el consumo, lo recomendable es comer el pollo a la brasa como un gusto eventual.

¿Cuántas calorías tiene un pollo a la brasa?

Este manjar de sabor nacional tiene alrededor de 495,5 Kcal cuando se trata de un cuarto de pollo con ensalada fresca sin aliño. Una cantidad que será alta o baja de acuerdo al tipo de dieta que se esté llevando en ese momento. Por supuesto, el acompañamiento como las papas, gaseosas o salsas pueden variar su aporte calórico.

En el caso del pollo a la brasa con papas fritas y ensalada fresca sin aliño, se puede hablar de aproximadamente 731,3 Kcal.

¿Cuáles son los mejores lugares para comer nuestro plato bandera?

Según la lista de Summum 2022, existen diez lugares en el Perú donde se puede consumir un pollito con papas excepcional. Entérate cuáles a continuación.

La Granja Azul: Los creadores del pollo a la brasa se posicionan como uno de los mejores lugares donde puedes disfrutar de este platillo. Nacieron en 1950 y se mantienen vigentes hasta la fecha en sus tres locales.

Primos: La pollería que fue creada por los hermanos Marilú y Arturo Madueño, ha sabido ganarse el corazón y el estómago de muchos clientes fieles a la marca.

Tori pollería: Este restaurante llega de la mano del chef Mitsuharu Tsumura y busca proponer diversidad a este platillo.

Pardos Chicken: De larga tradición, iniciaron con un local en Miraflores y hoy forman parte de los recuerdos de más de una generación de amantes del buen comer.

Don Tito: A través de los años mantiene su misión de ofrecer a las familias un espacio acogedor donde comer fuera de casa un delicioso pollito a la brasa.

Mediterráneo: Su historia empezó en 1983 y destaca por sus papas fritas “onduladas” que hoy son el sello de la marca.

Rasson: Fue fundada por las hermanas Michelle, Nicole y Valerie Nossar y ofrece, además del delicioso pollo, los tradicionales anticuchos.

La Leña: Llegó a Lima hace 15 años, pero su historia inició en Junin, ofreciendo una experiencia culinaria única.

El pillo: Jimmy Schuler, hijo del creador de nuestro amado plato bandera, continúa la tradición en este restaurante campestre que vale la pena visitar.

Villa Chicken: Esta cadena de restaurantes ha sabido posicionarse como una de las favoritas de los peruanos y cuenta con gran cantidad de locales en diversos puntos de la ciudad.

¿Cuál es la mejor parte del pollo a la brasa?

Muchas personas aún tienen dudas sobre qué pieza del pollo consumir, si la pierna o el pecho y cuál es mejor. Y aunque hay para todos los gustos, lo cierto es que la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos precisó que la pechuga del pollo aporta una menor cantidad de calorías que la piernas, siempre y cuando se retire el pellejo. Asimismo, el pecho tiene tan solo 2 gramos de grasas saturada y 6 de grasas totales, en tanto, su cantidad de calorías ascienden a 280 si se consume una porción de 170 gramos.