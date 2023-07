Greissy Ortega a poco de volver a Perú: “Quiero trabajar y tener mi estabilidad emocional”

Por todo lo alto. La modelo Greissy Ortega ha decidido dejar todo atrás, voltear la página y regresar a Perú, junto a sus tres hijos, para empezar de nuevo. Esto, luego de que la colombiana denunciara públicamente en el programa de Magaly TV La Firme que sufrió presuntos maltratos físicos y psicológicos por parte del padre de sus hijos, Ítalo Villaseca.

Sin embargo, la hermana de Milena Zárate sabe que volver a empezar en Lima no será nada fácil, pero prefiere ello por la tranquilidad emocional de ella y sus pequeños. En declaraciones para la reciente edición del 12 de julio del programa de Magaly Medina, la joven reapareció con el semblante triste, pero muy decidida.

“Si algo bueno dejé en Perú es las puertas abiertas. Yo tengo mucha gente que me respalda y desde el día uno que yo me vine para acá (a Estados Unidos), ellos siempre han estado conmigo. No es gente de la prensa ni de la farándula, es gente desconocida”, dijo en un inicio la joven madre de familia.

“La verdad que puedo irme (de Estados Unidos) tranquila porque sé que muchas personas no me van a cerrar las puertas”, indicó la hermana de Milena Zárate quien se comunicó con Magaly TV La Firme, luego que dicho programa logró conseguirle los cuatro pasajes que pedía para regresar a Perú en medio de su separación con Ítalo Villaseca.

Es ahí, donde la modelo colombiana muestra toda su fortaleza y espera que a su regreso poder conseguir trabajar para poder sacar adelante a sus niños. Greissy afirmó que el camino será difícil, pero que tiene toda la intención de salir adelante por el bienestar de sus hijos. “Quiero trabajar, quiero tener mi estabilidad emocional y mantener mi mente ocupada en mi vida y mis hijos. Quiero recuperarme”, manifestó.

En esa misma línea, la colombiana revela que ha quedado en un acuerdo con Ítalo Villaseca y que no puso ‘peros’ para darle el permiso a sus hijos. “Ítalo está trabajando, no vino anoche y me dijo dónde iba a estar, él sabe que me voy a venir porque él me tiene que dar los permisos de salida de mis hijos, por eso es que yo tengo que decirle cómo sacó a mis hijos de este país”, dijo sobre el permiso que ya habrían quedado en un acuerdo.

Greyssi Ortega pide que no metan en sus problemas a su hermana Milena Zárate

Por otro lado, Greissy Ortega hizo un pedido en general a la prensa y en especial al programa de Magaly Medina, y es que no involucren más en sus problemas a su hermana Milena Zárate. Según la modelo, ya se ha contactado con algunas amistades que le tenderán la mano ni bien llegue a Perú.

“Les pido que este problema sea solamente Greyssi, no la involucren a ella, es mi problema, yo lo voy a afrontar, ya voy a cumplir 30 años y solo me la he pasado sufriendo”, dijo sobre su pedido a Magaly TV La Firme.

“Lejos, estamos mejor, yo sé que esto le afecta a mi papá y muchas personas de mi familia y amistades, pero yo estoy bien, me han pasado tantas cosas, imposible no salir de esto”, aseguró la joven madre de familia sobre las personas que están interesadas en el bienestar de ella y sus hijos.