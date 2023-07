La dura respuesta de Sergio Galliani sobre el debut de Melissa Paredes en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Sergio Galliani desconoce quién es Melissa Paredes, nueva figura de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Sergio Galliani se refirió a la participación de Melissa Paredes en ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde el actor dio vida a ‘Miguel Ignacio de las Casas’ en las ocho primeras temporadas. El músico nacional sorprendió a todos al afirmar que desconoce quién es la modelo.

En un principio, el recordado ‘Nachito’ descartó por completo su retorno a la teleserie de América TV, como así lo han hecho sus demás excompañeros. “No (regresaré). Cada persona es individual, por ahora no. Vamos por ahí, con la música”, expresó en diálogo con La República.

Cuando se le preguntó por Melissa Paredes, quien debutó en la producción de Gigio Aranda el pasado viernes 7 de julio, Sergio Galliani aseguró que no sabe quién es la exconductora de ‘América Hoy’, sorprendiendo a su pareja Connie Chaparro.

Melissa Paredes hace su debut en Al Fondo Hay Sitio como repartidora de comida y nueva conquista de Joel Gonzales. (América TV)

“No veo televisión, lo siento. No sé quién es tampoco. Hasta donde yo trabajé, conozco. Después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco”, fue lo único que dijo.

Por su parte, Connie Chaparro intervino en la conversación y aseguró que, a diferencia de su esposo, ella sí conoce la trayectoria de Melissa Paredes. También mencionó que la producción de ‘Al Fondo Hay Sitio’ no la ha convocado para participar en la décima temporada.

¿Por qué Sergio Galliani no volverá a ‘Al Fondo Hay Sitio’?

No es la primera vez que Sergio Galliani descarta regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’ con su popular personaje de ‘Miguel Ignacio’. En abril de este año, el actor indicó que no piensa volver porque se hizo una promesa personal cuando filmó la última temporada, por allá en el 2016.

Sergio Galliani explicó por qué no regresará a 'Al Fondo Hay Sitio'. Vida y Milagros / Willax TV

“Las primeras ocho temporadas la pasé muy bien, grabamos en Lima y todo era más asequible. Cuando terminó esa temporada yo me hice una promesa. Trabajé tanto durante esos últimos 10 años, que no pensé hacerlo (...) A los 35 trabajé más que a los 25. Y a los 45 trabajé más que a los 25. Yo no hago una sola actividad, yo hago unas doce actividades a la vez y todo lo tomo con disciplina y responsabilidad”, dijo en un inicio.

De acuerdo con Sergio Galliani, ahora está en una “etapa de autoconocimiento y autosatisfacción personal, y de metas personales. De comenzar a lograr que tal vez mi mente en muchas formas puede decir ‘nunca lo he hecho y no lo podré hacer’”.

Melissa Paredes pasó casting

Después de aparecer en ‘Al Fondo Hay Sitio’, Melissa Paredes reveló que pasó por un proceso de casting para que la producción le diera el papel de ‘Patricia’.

“Patty ha llegado a mi vida en un momento extraordinario, muy agradecida con AFHS. Hice un casting como tiene que ser. Muchos dicen que como ya tienes experiencia, hiciste protagónicos ya entras de frente y no, no es así. En la actuación se gana su lugar cada uno”, mencionó en’ Mande Quien Mande’.

Melissa Paredes hace su debut en ‘Al Fondo Hay Sitio’ como repartidora de comida y coquetea con Joel Gonzales.

Además, la exconductora de ‘América Hoy’ señaló que su deseo siempre fue volver a la actuación y que jamás dejó de prepararse profesionalmente en los años que estuvo alejada de la pantalla chica.

“Es algo que quería muchísimo, me he estado preparado todo este tiempo que he estado alejada de las pantallas, he seguido estudiando actuación con Bruno Odar y con Mónica Portillo que es español. Un actor nunca deja de aprender y como siempre anda buscando herramientas para el día que me llegue el casting, como me tocó ahora, estar preparada y gracias a Dios me quedé con el papel”, sentenció.