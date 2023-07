Corinthians y su inédita razón por la cual no quiere enfrentar a Universitario en Perú por Copa Sudamericana

Técnico de Corinthians dio a conocer su preocupación por jugar ante Universitario en Perú.

Corinthians venció por la mínima diferencia a Universitario con gol de Felipe Augusto en el play off ida de la Copa Sudamericana 2023 y parte con ventaja para la vuelta, la cual se disputará el próximo martes 18 de julio a las 19:30 horas en el estadio Monumental.

Te puede interesar: La tonta expulsión de Alex Valera por peligrosa falta en Universitario vs Corinthians por Copa Sudamericana

El técnico Vanderlei Luxemburgo brindó declaraciones en conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo y sorprendió al hablar sobre el segundo encuentro con la ‘U’ que se llevará a cabo en Perú.

El brasileño se mostró preocupado por un factor alejado del fútbol. “Es un país hermano, he estado en Perú, en Lima, es muy lindo ir allá. Pero independientemente del país, un brote es un brote, una pandemia es una pandemia. El gobierno decretó un brote y esto hay que respetarlo. No somos conejillos de Indias”.

Te puede interesar: Jorge Fossati reveló los gestos que hizo su preparador físico y negó actos racistas en Universitario vs Corinthians

“Los profesionales de la prensa ya no van allí y ¿Quién se hará cargo de nosotros? ¿Y si nos contaminamos? Hay un decreto federal del Ministerio de Salud, que dice que hay un brote. Eso hay que respetarlo”, añadió.

Incluso, el entrenador del ‘timao’ planteó la solución de cambiar de sede. “Es un problema muy serio. No queremos dejar de jugar en Perú, pero este momento requiere responsabilidad, por eso no nos arriesgamos. ¿Por qué no mudarse a un país que no tenga ningún problema? Esto es muy grave”.

Te puede interesar: Universitario vs Corinthians: Edison Flores reveló la estrategia de Jorge Fossati para el duelo por Copa Sudamericana

“¿Tiene que pasar una muerte para que la gente que dirige el fútbol tenga responsabilidad? ¿Tengo que ir allí para exponerme? ¿Exponer al equipo? No se trata solo de violencia, hay muchas decisiones que no se toman con coherencia”, finalizó.

Vanderlei Luxemburgo asumió el mando de Corinthians en mayo de este año.

¿A qué se refiere el DT de Corinthians?

Vanderlei Luxemburgo se mostró preocupado por el Síndrome de Guillain-Barre, trastorno poco frecuente que viene instalándose en el Perú. Hasta el momento, esta enfermedad atacó a 182 personas, cuatro fallecieron y 31 permanecen hospitalizados.

Este problema de salud se presenta cuando el sistema inmunitario, el cual se encarga de la defensa del cuerpo, ataca parte del sistema nervioso periférico por error, causando la inflamación de los nervios que ocasiona debilidad muscular o, en los peores de los casos, parálisis.

Cabe resaltar que, según el Ministerio de la Salud (MINSA), es una afección neurológica que no se considera contagiosa, ya que no se propaga de persona a persona a través del contacto directo.

Síntomas del Síndrome de Guillain Barré

Universitario vs Corinthians

La ‘U’ cayó en condición de visitante y tendrá que buscar su pase a octavos de final de la Copa Sudamericana en casa. Solo le sirve ganar. Un triunfo por un tanto haría que todo se defina por penales, mientras que uno por más diferencia de goles significaría la clasificación de los peruanos.

Ambas escuadras se volverán a enfrentar en Lima después de 54 años. La última vez había sido el 11 de febrero de 1969 cuando el ‘timao’ se impuso 5-2 ante los ‘merengues’ en un amistoso realizado en el Estadio Nacional.