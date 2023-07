Magaly Medina criticó a Melissa Paredes tras nuevo ‘retoquito’ con el Dr. Fong, pese a denuncia de Maricielo Effio

Figura de Magaly TV La Firme sorprendida con nuevo 'retoquito' de Melissa Paredes. Magaly TV La Firme/ ATV

Fuertes declaraciones. La modelo Melissa Paredes sorprendió a más de uno de sus fieles seguidores al anunciar en redes sociales que se sometió a un pequeño ‘retoque’ estético para realzar su figura de la mano del cuestionado Doctor Fong. Como se sabe, el galeno fue denunciado recientemente por la actriz Maricielo Effio tras someterse a una mini abdominoplastia y que le habría dejado el abdomen y el ombligo deformados.

Ante ello, en la reciente edición del 10 de julio, Magaly Medina decidió hablar al respecto y cuestionar la falta de responsabilidad al someterse a una nueva intervención con un doctor acusado de negligencia médica. Incluso, la periodista se mostró asombrada de como la actual pareja de Anthony Aranda lo haya publicitado en redes.

“Han visto la operación que se ha hecho Melissa Paredes. Solo, al escuchar que le han luxado las costillas, me duele, ya me duele porque la zona de las costillas es una zona muy dolorosa, para alguien que alguna vez se ha roto la costillas se ha fracturado, sabe que esa zona es muy dolorosa donde no se puede enyesar y hay que esperar que pegue la costilla por sí sola”, dijo en un inicio la comunicadora.

Melissa Paredes se sometió a cirugía con el doctor Fong a pesar de las denuncias de Maricielo Effio. Facebook.

Según Magaly Medina afirma que esa zona es muy dolorosa, ya que con base en su experiencia al sufrir la luxación a causa de un accidente de tránsito. “Yo alguna vez tuve las costillas, las flotantes las tuve rotas por un accidente de tránsito y era horrible y doloroso que voy a pagarle a un médico para que me las rompa”, acotó asombrada.

“Ella (por Melissa Paredes) se fue donde el doctor Fong. Díganme ahora. ¿Quién que quiera su salud y su cuerpo y preservar su vida se va donde el doctor Fong, acusado además por más de una persona”, dijo en un inicio la ‘Urraca’.

¿Cuál es la intervención que se habría sometido Melisa Paredes?

Ante ello, el equipo de Magaly TV La Firme fue en búsqueda de la especialista Roma Coletti para que diera visos de la intervención reciente que se habría sometido la modelo Melissa Paredes con el doctor Fong Barriga.

“Es una luxación costal, qué es la luxación de la costilla 11 y 12 que son las flotantes, lo que se hace es romper y luxar desde atrás. Como la costilla flotante no están fijas en la parrilla, en la parte anterior, solo en la parte posterior, al usarse te da mayor movimiento y elasticidad para poder moldear la cintura, pero depende muchísimo del procedimiento asociado, en este caso puede ser una lipoescultura o una abdominoplastia”, sostuvo la especialista.

Magaly Medina no dudó en reaccionar a lo mencionado por la especialista y aseguró que le causa extrañeza dicho procedimiento, pues es la primera vez que lo ha escuchado. “Ósea, la doctora Coletti está diciendo que este es un procedimiento complementario que lo que se ha tenido que hacer la Melisa Paredes es una abdominoplastia o una lipoescultura asociada, pero han visto cómo es que tienen que romperlas, fracturar las costillas flotantes”, aseveró.

“Ay por favor por qué pasar por tanto dolor, si puedes dejar de comer un poquito, el pan con chicharrón, la papa rellena, los camotitos del domingo. Claro, pero para qué tanto sacrificio, por qué romperse los huesos de verdad es un procedimiento que recién lo escucho, pero yo siempre que ando leyendo de procedimientos estéticos con otros cirujanos plásticos famosos en el mundo, nunca he escuchado de esto creo que ni las Kardashian lo han hecho, pero bueno acá todo está permitido”, acotó.

Roma Coletti sobre cambio tras operación de Melissa Paredes: “La sigo viendo cuadrada”

Según la especialista, Roma Coletti dicha luxación de costillas a la que se habría sometido la exconductora de TV no habría tenido el resultado esperado, pues asegura verla igual.

“En Melissa Paredes no se ve mucho cambio, a pesar de que podría decir que además se ha hecho una lipoescultura porque se ve muy diferente su abdomen (…) Pero si te das cuenta de que si existe una pared abdominal trabajada o una fibrosis bastante marcada como se ve en ella, no va a tener un súper resultado”, sostuvo la especialista.