Roma Coletti tras nueva operación de Melissa Paredes: “La sigo viendo cuadrada”

Cirujana Roma Coletti no ve cambios tras nuevos 'retoquitos' de Melissa Paredes. (Composición: Infobae)

Arde Troya. En la reciente edición del 10 de julio del programa de espectáculos, Magaly TV La Firme compartió el punto de vista profesional de parte de la cirujana plástica, Roma Colleti tras el nuevo ‘retoquito‘ que se habría sometido la modelo Melissa Paredes. La especialista en cirugía estética considera que la exconductora de televisión no ‘fue la ideal’ para dicha intervención.

Como se sabe, la exchica reality se habría sometido a una luxación de costillas flotantes de la mano del cuestionado Doctor Fong, quien ha sido denunciado recientemente por la actriz Maricielo Effio tras someterse a una mini abdominoplastia y que le habría dejado el abdomen y el ombligo deformados. Pese, a que la modelo lo ha negado, la especialista dio su diagnóstico.

“Es una luxación costal, qué es la luxación de la costilla 11 y 12 que son las flotantes, lo que se hace es romper y luxar desde atrás. Como la costilla flotante no están fijas en la parrilla, en la parte anterior, solo en la parte posterior, al usarse te da mayor movimiento y elasticidad para poder moldear la cintura, pero depende muchísimo del procedimiento asociado, en este caso puede ser una lipoescultura o una abdominoplastia”, sostuvo la especialista para Magaly Tv La Firme.

Roma Coletti da su opinión profesional sobre la nueva cirugía que se habría sometido Melissa Paredes. (Magaly TV La Firme/ ATV)

Sin embargo, para Coletti dicha intervención de la exconductora de ‘América Hoy’ no le haría el cambio a su nueva figura, pues considera que no le ve mucha diferencia en su antes y después de su ‘retoquito’. La especialista en estética confiesa incluso que la modelo no fue la candidata ideal para dicha cirugía.

“En Melissa Paredes no se ve mucho cambio, a pesar de que podría decir que además se ha hecho una lipoescultura porque se ve muy diferente su abdomen (...) Pero si te das cuenta de que si existe una pared abdominal trabajada o una fibrosis bastante marcada como se ve en ella, no va a tener un súper resultado. Pero quizá en ella no tenemos una paciente ideal” sentenció la médico cirujana.

Magaly Medina asombrada por cirugía de luxación de costillas de Melissa Paredes

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, su conductora Magaly Medina no pudo con su genio y criticó la nueva intervención que se habría sometido la modelo Melissa Paredes. Como se sabe, la exchica reality se mostró muy feliz en sus redes sociales e invitó a sus seguidores a ver sus grandes cambios.

“Holis, ¿cómo están? Les cuento que me encanta el resultado, ya me deshincho porque estaba bien hinchadita y miren, no es lipo, no es corte, duró 10 minutos mi operación y esto es. La cosa es que a la media hora ya estaba yéndome a mi casa. La faja, si ya me la quiero arrancar, no puedo más porque literal solo me la saco para ducharme”, contó la pareja de Anthony Aranda para sus historias de Instagram.

Ante ello, Magaly no quiso ni imaginarse cuanto dolor ha tenido que soportar dicha operación, pues asegura es muy dolorosa. Según la periodista, tuvo una luxación en las costillas, pero debido a un accidente de tránsito, y revela que el dolor fue profundo. “Yo alguna vez tuve las costillas, las flotantes las tuve rotas por un accidente de tránsito y era horrible y doloroso que voy a pagarle a un médico para que me las rompa”, finalizó Magaly Medina.